晶華新據點如期開出 捷絲旅台南館6月起試營運

飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (13) 日宣布，旗下風格旅店 Just Sleep 捷絲旅全台第 9 家據點「捷絲旅台南十鼓館」將於 6 月 1 日起試營運，緊鄰台南知名景點奇美博物館，是晶華繼台南晶英之後，二度插旗台南旅遊和商務市場。

晶華說明，捷絲旅台南十鼓館由十鼓文旅委託晶華經營管理，緊鄰十鼓仁糖文創園區和奇美博物館，是該區第一家由五星級酒店集團經營的商務度假型飯店，前往高鐵站、機場、高速公路等交通要點均具有地利之便。

捷絲旅台南十鼓館樓高 10 層，設有 129 間房間，包括 113 間客房、16 間套房，共計 8 種房型，晶華指出，試營運優惠價每房 (不含早餐) 僅不到 2000 元起。

而為因應餐飲市場需求，館內也設有全日餐廳「Just Café 捷食藝」由台南晶英酒店星級主廚團隊親自駐點。

比較特別的是，晶華在台南捷絲旅導入可容納至多 120 人的多功能商務會議和小型宴會廳，是捷絲旅品牌首見，考量當地需求，也為未來復甦的團體會議旅遊做準備。

除了捷絲旅持續伺機拓點，晶華接下來確定的拓點計畫是全新品牌「Silks X 晶英薈旅」，預計 2025 年進駐東森林口總部大樓。