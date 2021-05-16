〈台股風向球〉疫情嚴峻利空滿天飛 籠罩五窮魔咒

台股過去一周暴跌 1457 點，高低點差多達 2139 點，拉出超過 600 點的長下影線，法人指出，技術面來看短期已跌多，然而，周末本土確診案例飆增，雙北防疫層級更升為三級，勢必再度引發恐慌賣壓，加上外資賣超持續、融資餘額尚高，斷頭賣壓加劇，台股五窮魔咒恐持續發酵。

中央流行疫情指揮中心周六上午無預警宣布，因本土案例暴增 180 例，台北市和新北市提升到第三級警戒，引發民眾恐慌，搶囤物資，法人認為，恐慌心理將持續蔓延至台股周一開盤，止穩時間要看本土確診案例何時開始減少，恐怕沒有那麼快，若出現短彈仍不可過於大意。

台股籌碼面也持續凌亂，外資連賣 5 日，在集中市場周賣超達 934 億元，法人提醒，此次 MSCI 季度調整中，台灣在 MSCI 全球新興市場指數權重由 14.21% 下調 0.26% 至 13.95%，加權指數已連 9 季遭調降，預期外資將持續調節台股。

融資在過去 4 個交易日共洗掉近 395 億元，融資餘額已降至近 2 個月來低點，不過，上周五違約交割 5146 萬元，是 2019 年 2 月以來新高，法人認為，目前融資餘額仍高達 2308 億元，恐怕斷頭潮還沒結束。

市場擔憂周一開盤行情，對此，財政部次長阮清華表態，國安基金不排除隨時召開臨時委員會，授權國安基金進場護盤。

比較振奮人心的消息是，美股科技股上周五強彈，就看大型電子股能否在此時率先穩盤。

統一投顧認為，台灣缺水缺電再加上疫情大爆發，造成指數連續重挫，且下跌過程中是爆量下殺，尚未出現落底回穩的訊號，而美國通膨增加，提前升息疑慮再起，台股可說是內外交迫，面臨諸多不確定因素襲擊。

不過，永豐投顧提出不同看法，印度疫情嚴峻，但波段高低點跌幅僅 7.7%，台股跌幅卻高達 13.66%，隨著紊亂的籌碼已見清理，且目前台股本益比來看已修正至 15 倍較低水準，長線而言，全球股市處於資金行情與景氣行情的交接期，展望樂觀，建議投資人「最悲觀時，保持理性」。