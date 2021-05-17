〈焦點股〉防疫概念股成資金避風港 多檔逆勢噴漲停

本土疫情拉警報，雙北進入二級警戒，投資人恐慌情緒蔓延，台股今 (17) 日開盤應聲重挫逾 560 點，摜破半年線，不過，隨著部分低接買盤進場，跌點收斂至 200 點以內，防疫概念股再度成為市場焦點，其中以檢測股最強勢，包括寶齡富錦、亞諾法等均亮燈漲停，口罩、清潔與疫苗股紛紛逆勢大漲。

國內本土個案近二日累計暴增超過 380 例，涵蓋七縣市，雙北地區染疫者快速增加，將廣設快篩站，如果民眾檢出陽性，後續還要再進一步做 PCR 檢測。寶齡富錦將旗下飛確 Covid-19 抗原快速檢驗試劑及消毒滅菌產品捐贈雙北市府，今日股價直奔漲停，達 100.5 元，同屬檢測股的瑞基、ABC-KY、亞諾法也都亮燈漲停。

另外，包括口罩及清潔類的恆大、康那香、美德醫療 -DR、毛寶，今日也都吸引買盤進駐，全面亮燈漲停。體溫量測題材的豪展、泰博、熱映及杏輝、晶宇、合世、東洋、保瑞、雃博等生技股，全都成為買盤青睞的焦點，股價表現強勢。

國產疫苗廠高端疫苗規劃，5 月底將有臨床試驗分析結果，若數據達到預期目標，今年 6 月將依法規申請緊急使用授權，聯亞生技目標在 7 月開始供應疫苗，高端疫苗今日仍表現強勢，早盤一度逼近漲停，最高來到 415 元，不過，有部分逢高調節賣壓出籠後，使得漲勢略為收斂，國光生也勁揚逾半根停板。