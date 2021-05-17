SID顯示周線上登場 友達、明基材秀新技術應用

全球顯示器盛會 2021 SID 顯示周線上登場，面板大廠友達 (2409-TW)、偏光板廠明基材 (8215-TW) 都將線上參展，展示最新顯示技術，友達將以 Micro LED、尖端感測技術、A.R.T. 護眼技術等為主題，明基材則將展示 OLED、MicroLED 等多項光控技術。

友達表示，新冠疫情刺激全球產業數位轉型增速，人類也越來越仰賴人機介面，進行遠距、無接觸溝通，對高端顯示器需求也增加，其中，將在這次 SID 顯示周中，展出車用 MicroLED 應用，包含 12.1 吋 Micro LED 顯示器、9.4 吋柔性 Micro LED 中控顯示器、1.39 吋正圓型顯示器等。

隨著人類對於 3C 產品需求提升，友達也推出 A.R.T. 護眼技術，展出 32 吋 8K4K 專業編輯用監視器面板、21.3 吋 A.R.T. 醫療面板，協助創作者、醫護人員，能不受環境光反射干擾，並減緩長時間閱片傷害。

展望未來，友達表示，將持續發展 Go Premium、Go Vertical 雙軸轉型策略，也與台大共同成立「友達台大聯合研發中心」，培育跨領域師資人才，除參展外，也會發表多篇新技術論文。

明基材則將展示先進光學機能膜材料技術應用，包含視聽娛樂、車用行動所需 OLED、低反射護眼解決方案、Micro LED 無縫拼接一體黑光學膜、主動防窺技術、智慧調光綠建材等應用。

在 Mini/Micro LED 一體黑、無縫拼接應用上，明基材表示，將透過整合自有表面處理、光學膠與微結構設計技術，可望改善 MicroLED 暗態顆粒感成像，而因應折疊螢幕應用趨勢，OLED 整合型偏光膜搭配整機測試也已通過 20 萬次以上折疊驗證。