外資進場撿便宜 買超前10名有7檔跌停股 航運、面板雙雄入列

國內疫情拉警報，確診病例連三日破百例，台股今 (17) 日終場下挫 473 點，一舉摜破半年線，不過，外資期現貨同步作多，不僅期貨空單水位創 4 個月來新低，更是大撿現貨便宜，買超前 10 名就有 7 檔盤中出現跌停，航運雙雄、面板雙虎、中鋼皆是買進標的，買超該 7 檔金額就達 85 億元。

三大法人今日合買 324.39 億元，外資買超 333.91 億元，終止連五賣，投信買超 10.15 億元，為連九買，自營商則賣超 19.92 億元。

期貨方面，外資減碼空單 76 口，空單未平倉口數降至 15406 口，空單水位創下 1 月 8 日來的新低，且本周三即將迎來台指期結算，隨著外資陸續減碼空單，顯現外資對台股後市仍具信心。

觀察外資買超，前 10 名股價清一色低於百元，也多為盤中跌停、甚至終場跌停的個股，包括友達、群創、長榮、中鋼、華航、長榮航、華新 7 檔，買超張數皆破 1.8 萬張，其餘如開發金，聯電、期街口布蘭特正 2 也有 2 萬張以上。

外資賣超則鎖定元大台灣 50 反 1、元大台灣 50，分別調節達 2.3 萬、8800 張，以提款張數來看，後市偏多看待意味濃，同時也提款反向 ETF 國泰臺灣加權反 1、代工廠廣達與緯創，以及寶成、集盛等傳產個股。

投信則與外資對作，買超寶成、廣達，更斥資超過 9 億元買進 ABF 載板三雄南電、欣興與景碩，張數皆達千張以上；賣超則瞄準先前強勢個股，包括長榮、陽明、群創、中鴻、台玻，華航、晶豪科、新光鋼等，均達 3000 張以上。

自營商買超則偏愛代工廠，包括英業達、仁寶、緯創，水泥雙雄台泥與亞泥，皆入列買超前 10 名，賣超則鎖定鋼鐵、面板個股，包括中鋼、燁輝、東和鋼鐵、大成鋼、友達、群創、彩晶等。