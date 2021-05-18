〈台股盤前〉台股ADR齊跌+疫情風暴蔓延 拚守昨日低點

台股昨 (17) 日下跌 473.2 點，收在 15353.89 點，正式失守半年線，並創下 3 個半月新低，隨著美股四大指數下跌，尤其台股 ADR 齊跌，而國內本土疫情正持續蔓延，法人認為，今 (18) 日仍可能再次測試昨日低點 15159 點。

法人指出，台股近來暴跌，看似已有見底機會，不過，尚未出現明顯紅 K 棒前無法解讀為止穩訊號，只能說目前僅是處測底階段。

由於 5 年期美債平衡通膨率為 2.68%，創 2008 年 7 月以來的最高，通膨不安擔憂持續，美股四大指數齊跌，又以費城半導體指數下跌 0.90% 較多；而台股也 ADR 同步走弱，台積電 ADR 下跌 2.37%，日月光 AD 跌 3.00%，聯電 ADR 更跌 4.67%，不利台股電子股今日走勢。

國安基金昨日表示暫不進場，公股行庫更是賣超台股達 53.4 億元，並大舉賣超台積電 10 億元，不過，三大法人昨日合計買超 325 億元，其中，外資大買 334 億元，終止連 5 賣，也是 2015 年 4 月 27 日以來單日買超新高，顯然有積極進場撿便宜的意味，對台股而言是個利空罩頂之際的難得好消息。

國內一周內二度無預警停電，台電預估今日供電備轉容量率 7.4%，亮供電吃緊的黃燈，距離供電警戒的橘燈也僅一步之遙，缺電負面訊息對台股恐是雪上加霜。

由於台股昨日一度重挫多達 668 點，使融資再減肥 162 億元改寫史上最多紀錄，水位已連 5 減至 2145 億元，整體融資維持率已降至近 140%，逐漸靠攏 130% 的警戒區，再加上當沖降溫，有助籌碼趨於安定。

金管會宣布二大穩定台股措施即日起實施，包括強化市場監視，防止禿鷹流言和價量異常，發現異常價量或有人刻意散播流言試圖影響股市，將移送檢調偵辦。

法人認為，台股在本土疫情爆發前已有位階高、成交量爆增、籌碼面凌亂等壓力，預期在疫情未失控到影響全球科技供應鏈的情況下，台股加速趕底後反而有低接買盤進場，但短期等到落底訊號出現。