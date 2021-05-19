〈元太法說〉Q2估持平首季 全年營運仍可優於去年

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (19) 日召開法說，受惠電子紙閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨價標籤 (ESL) 需求穩健，營運淡季不淡，但受零組件吃緊影響，預期第 2 季營運將持平首季表現，全年營運則仍將優於去年。

董事長李政昊表示，對今年全年營運仍正向樂觀看待，目前上半年訂單能見度明確，但 IC 等上游零組件仍是最大問題，首季、第 2 季拉貨並未如預期順利，但預期下半年吃緊狀況將持續改善。

元太也逐步拓展彩色電子紙市場，李政昊指出，目前元太共有三種彩色電子紙技術，包含 Kaleido Plus、Spectra 3100、Gallery 等，分別鎖定數位教育、四色電子紙零售標籤、廣告看板等，也預期隨著 5 月電子紙產業聯盟平台正式上線後，相關應用將進一步擴大。

另一方面，李政昊表示，元太也宣布與 Nuclera 合作，正式進軍生物科技市場，共取得 Nuclera 約 26.5% 股權，成為其最大策略股東，未來將打造桌上型蛋白質與基因合成生物列印系統，可望加速人類健康、農業等研究速度，也看好 Nuclera 未來將創造逾 10 億美元市值商機。

元太首季營收 44.35 億元，季增 4.18%、年增 51.8%，毛利率 49.87%，季增 4.16 個百分點、年增 3.69 個百分點，營益率 21.82%，季增 7.67 個百分點、年增 19.49 個百分點，稅後純益 11.66 億元，季增 14.97%、年增 48.21%，淨利率 26.31%，季增 2.47 個百分點、年減 0.64 個百分點，單季三率三升，每股賺 1.03 元，創近 8 季同期新高。