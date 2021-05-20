〈焦點股〉貨櫃三雄領航攻高 運輸類股成交占比逾三成

電子股萎靡不振，拖累台股今 (20) 日一度跌逾 200 點，摜破萬六關卡，不過，航海王依舊是盤面多頭指標，陽明獲得外資連六買，盤中再度大漲逾半根停板，萬海強勢攻上漲停，站回百元大關，運輸類股占大盤成交值超過三成。

截至昨日，外資已經連六天買超陽明 (2609-TW) ，合計加碼 8.3 萬張，持股比重也從 7.72% 增至 10.11%，推升股價連日強彈，陽明早盤遇壓一度跌破 80 元，隨後吸引大量買盤進駐，勁揚逾 8%，最高來到 87.3 元，截至午盤，成交量已經超過 60 萬張，為上市個股次高。

長榮 (2603-TW) 同樣抗跌，早盤股價翻紅後，一度大漲超過 7%，重返 80 元關卡，隨後漲勢收斂，但仍有 4% 以上的漲幅，午盤成交量高達 66 萬張，為盤面人氣指標。萬海 (2615-TW) 今日股價也逆勢翻紅、重登百元，並直奔漲停價 104 元，收盤可望改寫歷史新高。

全球消費需求提升，企業大規模補充庫存，造成貨輪航運延遲，同時造成運輸貨物所需貨櫃短缺，航運成本因此暴增。華爾街日報指出，根據統計，3 月全球僅 40% 貨櫃船準時抵達港口交貨，平均延誤時間超過 6 天，雖然較 2 月延誤情形有所改善，但仍落後前兩年 70% 的水準。

陽明今年第 1 季稅後純益 245.17 億元，較去年同期轉盈，每股純益 7.49 元，成為國內的獲利航海王；長榮首季大賺 360.83 億元，每股純益 7.04 元；萬海單季稅後純益 146.92 億元，每股純益 6.62 元。

以目前全球運價來看，表現最出色的還是遠洋線，尤其是遠東 - 北美、歐洲線運價持續衝高，加上塞港、缺櫃狀況仍無解，法人認為，貨櫃雙雄第 2 季營運將會相當亮麗，萬海近洋線獲利表現也值得期待。