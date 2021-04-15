經濟復甦持續 澳洲3月份失業率續降至5.6%

根據澳洲統計局 (ABS) 在週四 (15 日) 公布的最新數據顯示，澳洲經濟持續復甦，澳洲 3 月失業率進一步下降，就業人數也大幅增加。

數據顯示，澳洲 3 月份失業率降至 5.6%，好於 2 月份的 5.8%，並好於經濟學家平均預估的 5.7%，創下去年 3 月以來的新低。3 月份澳洲的就業人數大增了 7.07 萬人，是分析師預估的 3.5 萬人的兩倍。就業參與率攀升至 66.3%，也超過了經濟學家預估的 66.1%。

澳洲 3 月失業率降至 5.6%(圖片：彭博社)

報導指出，隨著現金充裕的家庭重新開始消費，並且公司企業考慮進行投資，澳洲經濟景氣持續轉好，也帶動了更多的僱員，當地人重新尋找工作，勞動力市場擴大，進一步增強了經濟前景。

ABS 局長 Bjorn Jarvis 表示，2021 年 3 月的就業人數和工作時數，都較 2020 年同期還高，分別增長了 0.6% 和 1.2%。此外，女性的就業率也創下有史以來新高。

澳洲央行在 2 月份時曾預測，到今年年底，失業率有望降至約 6%，到 2022 年底將降至 5.5%。在樂觀情況下，失業率有望在明年底降至 4.75%。

澳洲央行維持基準利率在 0.1% 的歷史低點，並曾表示在失業率有所降低和通貨膨脹率升至目標之前，將會維持寬鬆政策。有必要的情況下，不排除進一步的購債計劃。不過該行認為，如今澳洲經濟正在復甦，並且好於預期，認為復甦持續的情況下，今年和明年的經濟成長將超過預期。