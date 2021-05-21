清冠一號火紅 晟德最大宗產品甘草止咳水成分雷同 銷售看增翻倍

近期中藥清冠一號獲得衛福部緊急授權，可用於治療輕症的新冠患者，生技廠晟德 (4123-TW) 指出，其甘草止咳水與清冠一號都具甘草成分，且國際期刊上提到，甘草可抑制新冠病毒刺突蛋白活性，達止咳、消炎效果，未來新冠疫情流感化後，有助晟德產品銷量翻倍。

晟德表示，甘草止咳水屬於有中藥成分的西藥，適應症為鎮咳祛痰，止咳、止痛、止痙、止吐作用，以及抗發炎，其中的甘草為西醫常見抗發炎用藥，與清冠一號成分重疊。

國際期刊提到，從臨床研究來看，從中藥甘草中分離得到的活性成分甘草酸，可顯著阻斷新冠病毒刺突蛋白和人體內靶蛋白 ACE2 的結合，可抗新冠病毒活性，且甘草酸是低毒性的有效中藥。

晟德指出，甘草止咳水營收比重達 15%，是公司產品最大單一品項，去年新冠疫情爆發初期，接獲醫療院所大筆訂單，看好未來疫情流感化後，銷量將翻倍。

晟德本業方面，去年疫情國人減少就醫，導致去年醫療院所門診量大幅減少，加上醫院庫存水位高，連帶影響晟德藥品出貨，不過今年醫院下單恢復往年水準，最壞情況已過，全年營運將較去年持平或小幅成長。

隨著醫院拉貨恢復正軌，晟德單月年增幅已轉正，4 月營收 5005 萬元，月增 9.82%、年增 20.11%；前 4 月營收 2.08 億元，年減 40.69%，年減幅持續收斂。