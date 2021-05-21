台股盤中再現八千金 矽力坐穩股王寶座

美股四大指數周四全面收紅，費半飆漲高達 2.64%，激勵台股今 (21) 日早盤開高，一度大漲將近 400 點，儘管後續漲幅收斂，仍維持百點以上的漲幅，資金也湧入高價股，帶動台股盤中再現八千金，矽力 (6415-TW) 也坐穩股王寶座。

盤點台股八千金包括矽力 - KY、大立光 (3008-TW)、信驊 (5274-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、祥碩 (5269-TW)、富邦媒 (8454-TW)、旭隼 (6409-TW)、亞德客 - KY(1590-TW)，其中，亞德客早盤開高後，一度大漲超過 3%，收復千元大關。

矽力近期與大立光股價不分軒輊，周三收盤價僅與大立光相差 10 元，周四儘管有外資降評利空，股價仍大漲超過 3%，再度重返股王，今日更隨著台股強漲，不僅站回 3000 元大關，也坐穩股王寶座，相比之下，大立光目前仍在 3000 元之下徘徊。

展望後市，矽力指出，第二季營收將再優於去年同期，下半年受惠資料中心、汽車、5G、PC 與筆電等需求帶動，成長動能將比上半年更強，全年營收估可達成年增 20-30% 的目標，且隨著供應商新產能開出，還有上調空間，換言之全年營收有機會年增逾 30%。