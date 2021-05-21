〈陸港盤後〉金融類股賣壓重 上證受累下滑0.6%

美股三大指數收紅，帶動周五 (21 日)A 股三大指數齊揚，隨後指數一度上攻欲擴大漲幅，但受到金融類股下滑的拖累，抵消礦產類股的漲勢，導致大盤在衝高後立即回跌。

中國原物料期貨普偏呈現下滑走勢，不過相關類股，如鋼鐵、煤炭、非鐵金屬等均卻止跌反彈，成為支撐今日盤勢的主力。只是午盤後金融類股仍沒起色，導致 A 股維持弱勢整理格局，直到收盤。

港股方面，由於美股在連跌三日後反彈，帶動今日港股開高。但恒指受到港股市值王騰訊 (700-HK) 業績不如預期影響，股價一度重挫逾 4%，連帶拖累恒指翻黑，甚至下挫逾 150 點。

不過科技類股整體表現強勁，拉抬恒指跌幅收斂，終場順利翻紅，收在略高於平盤之上。科技類股中，快手 (1024-HK) 跳漲 5.6%，扮演科技領頭羊角色、比亞迪電子 (285-HK) 則勁揚 4.4%、京東 (9618-HK) 旗下京東物流將掛牌上市，股價上 2.9%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下滑 0.58%，報 3486.56 點；科創 50 指數下跌 1.1%，報 1315.21 點；深證成指下挫 0.81%，報 14417.46 點；創業板指下跌 0.97%，報 3113.26 點。本週上證綜指小跌 0.11%，科創 50 指數上漲 1.13%，深證成指上揚 1.47%，創業板指勁揚 2.26%。

恒生指數小漲 8 點，報 28458.44 點、恒生科技指數上漲 1.38%，報 8025.31 點，突破 8000 點大關。

北向資金進出方面，周五北向資金賣超人民幣 5.78 億元，其中滬股通賣超人民幣 20.72 億元，深股通買超人民幣 14.94 億元。本周北向資金合計買超人民幣 4.75 億元。

法人觀點

國盛證券認為，近期上證緩慢震盪走揚，目前已沿著上升通道來到壓力區。以類股快速輪動的情況來看，反映出市場情緒較為猶豫，持股久抱的意願不足。而前期上證在 3500 點附近震盪，因此在向上突破後成為重要的支撐價位，盤中若有恐慌性波動，可能是不錯的低接時機。

