〈台股風向球〉利空烏雲集結未散 多空續拉鋸

台股持續籠罩在本土疫情三級警戒陰霾下，但跌深後承接意願轉強，一周反彈 474.97 點，周線終結連 2 黑，不過，周末再度出現疫情「校正回歸」說法，代表確診案例較過往認知更多，法人認為，國內疫情尚未見高峰後趨緩現象，加上國內缺水缺電議題，及美股利空干擾等，技術性強彈後，各種不確定因素集結的烏雲不散，預料台股將持續多空拉鋸。

過去一周台股在單日飆漲近 800 點後，當沖客再度回神，當沖比率自上半周的 41.5% 左右回升至 50%，短線交易盛行，大盤價量背離，是未來一周大盤堅實打底的不確定因素；所幸好消息是，經歷過上沖下洗後，部分凌亂籌碼逐步沉澱。

外資上周回神加碼集中市場 264 億元，儘管一買一賣，買盤未見積極延續，但對市場仍是強心針，尤其一周來主要買超貨櫃三雄、鴻海和國泰金、中信金和新光金等強勢股和金控股，一方面有助穩盤，同時也透過加碼海運股匯集散戶大軍的士氣。

不過，美股又引發另一不確定性，美國總統拜登表態，願意將基建計畫縮水四分之一至 1.7 兆美元，引發美股三大指數下跌，僅道瓊指數小漲 0.36%，五大科技股均走弱，台股 ADR 也全面下跌，將是本周台股另一大新變數。

國內疫情方面，由於本土感染擴大未見趨緩，加速疫苗注射是當務之急，美國衛生部長貝西拉 21 日和台灣衛福部長陳時中視訊，稱將支持台灣取得疫苗與擴大參與世界衛生組織 (WHO) 和全球衛生事務，若接下來有明確進展，可望為台股添信心。

須留意的是，有不少科技大廠傳出員工染疫，包括台積電、大立光、和碩、世界先進等，雖未影響生產面，後續狀況仍有待關注。

永豐投顧表示，技術面上台股 5 月中旬出現長下影線，但造成股市高檔山崩的原因仍歸咎於台灣突然出現疫情恐慌，從過去經驗看，長下影線是否具支撐力道，還是需觀察產業基本面發展。

元大投顧則分析，儘管國內疫情擴散，影響投資人持股意願，但是國外利空不在少數，其中，中國擔心通膨影響景氣復甦，以各種措施壓抑原物料價格漲勢，造成中國黑色系商品行情重挫，但國際鋼價沒有隨之調整，因此短期內必須密切追蹤國際鋼品報價是否轉跌。

此外，大摩指出，中國手機銷售不佳，大砍國內 16 檔半導體股的目標價，需觀察相關個股法人籌碼是否鬆動。

整體而言，元大投顧認為，多項利空未釐清前，跌深後的台股維持低檔區間整理可能性較高。