〈台驊展望〉營運有望季季攀高 今年拚賺贏過去10年總和

貨攬業者台驊 (2636-TW) 董事長顏益財今 (25) 日指出，原本預期第二季缺艙塞港會稍微舒緩，但意料之外現在市況比第一季還好，第一季獲利已賺贏去年前三季後，今年一整年非常樂觀，有望「月月創新高、季季攀高峰」，不排除今年獲利將超越過去 10 年總和。

台驊原訂今日召開股東常會，因疫情規定將延期至 7-8 月，不過，顏益財進行線上說明會。

顏益財說明，海運供給非常緊張，較預期中更擁擠，塞港狀況不只在美國，已蔓延到亞洲，就目前來看，6 月底前不可能緩解，而第三季又進入傳統旺季，很難紓解全球的塞船問題。

對於美國工業託運人聯盟在運價節節高漲下，要求政府對船公司與客戶間的商業合約調查監督，市場預料恐壓抑運價上漲空間，不過顏益財認為，反制成功機會很小，因為沒有法源依據。

顏益財進一步說明，運價狂飆主要原因是供不應求，尤其新船交船已來到歷史低點，即便去年部分船公司已採購新船，最快也要到 2023-2024 才能陸續交船，尤其運價是全球問題，並非政府干擾可以解決。

空運方面，顏益財認為，有望維持去年以來的緊俏狀況，近來飛美國線運價平均上漲達 25-35%，預料到第三季前轉跌不易。

至於國內近來本土疫情爆發，顏益財指出，主要是對國內觀光、內需產業造成衝擊，對於台驊這種國際物流業者而言，影響小。

展望明年，顏益財強調，全球疫情不斷，缺艙缺櫃問題就是無解，而要真正達到群體免疫，疫苗到年底前都打不完，因此海運市場仍將續旺，或許運價不會再飆漲，但不代表市況就是不好。