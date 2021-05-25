台股強漲257點重登季線 三大法人土洋對作買超46.92億元

亞股全面回神，台股今 (25) 日開高走高，盤中強漲逾 300 點，最高衝上 16657 點，一度收復月線關卡，資金轉進電子股，由晶圓雙雄領軍，IC 設計、記憶體、被動元件等族群也轉強，終場指數上漲 257 點，收在 16595 點，成功站回季線，三大法人續呈土洋對作，合計買超 46.92 億元。

加權指數成交值放大至 5200 億元之上。觀察籌碼面，外資持續賣超 11.8 億元；投信則買超 13.82 億元；自營商同步買超 44.93 億元，三大法人合計買超 46.92 億元。

台積電回神大漲 2.6%，收在 583 元，單日市值激增 3889 億元；聯電重返 50 元關卡，漲幅達 6.5%，收 51.9 元；鴻海、聯發科、台達電、日月光投控等電子權值股也都吸引買盤進駐，上漲 1-3%。矽力 - KY 以跳空漲停 3675 元開出，但賣壓出籠後，漲停被打開，終場漲 4% 收 3490 元，穩居股王。

電子股重返主流，IC 設計股仍為多頭指標，晶豪科拉出第二根漲停，達 128.5 元；其他包括智原、普誠、佑華等也亮燈漲停；矽統、敦泰、力旺、立積、群聯等相關族群，漲勢都相當強勁。記憶體模組廠威剛直奔漲停價 102 元，華邦電、十銓勁揚逾半根漲停板，旺宏、南亞科、宇瞻也有 2-3% 的漲幅。

塑化族群也重回多頭懷抱，台塑、南亞連袂大漲逾 3%，台聚家族人氣更旺，台聚首季獲利亮眼，加上國際油價走高，吸引買盤進駐，強勢攻上漲停價 34.45 元，收復月線，亞聚及華夏也都亮燈漲停，台達化則漲逾 5%，整體塑膠類股指數大漲逾 3%，買氣暢旺。

航運、鋼鐵、紡織族群漲多拉回，屢創天價的萬海終止連 5 根漲停，翻黑急殺近 7%，長榮及陽明分別下跌 4%、2%，不過，遠雄港受買盤青睞，逆勢亮燈漲停，宅配通也有 8% 的漲幅。中鋼開高走低，終場跌近 3%，收 34.45 元，燁興、春雨、中鴻、聚亨、千興、新光鋼等鋼鐵股，賣壓都相當沉重。