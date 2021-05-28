彭博：採全新設計的AirPods估今年亮相 第2代AirPods Pro明年登場

《彭博》報導指出，蘋果 (AAPL-US) 準備今年推出第 3 代 AirPods，採用新的外殼及較短的耳機柄設計，並計畫於明年推出新增運動感測功能的新一代 AirPods Pro。

知情人士透露，第 3 代 AirPods 為 2019 年 3 月以來的首次產品更新，外型將較上一代大幅變動，更類似 AirPods Pro 的設計，有機會在明年亮相的 AirPods Pro 也是 2019 年 10 月以來的首度更新，據傳可能會將耳機柄拿掉，且新增的運動感測器可望更多健身應用。

針對上述報導，蘋果發言人拒絕發表評論。

蘋果原先計劃在今年發表第 2 代 AirPods Pro，但受不明原因影響，發表時間延後至 2022 年。

蘋果最新的 AirPods 相關產品為去年 12 月推出的首款耳罩式無線耳機 AirPods Max，儘管因定價高昂且出現模式切換、積水現象等問題頻遭用戶抱怨，但也不少用戶對於外觀質感和音質感到滿意。

據了解，蘋果目前並未展開第 2 代 AirPods Max 的研發作業，但有考慮在未來推出更多顏色選擇。