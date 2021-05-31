張志誠觀點：跨越16647點後邁向補缺口之路 航運指數領先創新高的啟示

1. 台股在 5 月 17 日因為疫情擴大影響，再度跌破波段大量低點的時候，我提醒投資人要注意這是非基本面的股市干擾，從當天電子指數沒有同步跌破 713.77 點已經看到台股的反轉支撐，尤其在技術教科書的原則，任何指數在技術指標超賣區的時候，絕對不是一個好賣點，可惜單日加權指數融資大減 162 億元，很多前波追高股票的投資人被迫融資斷頭殺出，然而來到今天台股再度回到 17100 點之上，從上周末就已經融資單日重新增加 64.3 億而大盤的技術指標也連續兩天超過 85 以上在過熱區，從以上的現象我真心建議投資人，股票的投資要有自己的原則，而非看漲就一窩蜂地想要追賺，而看跌就悲觀怕到股票非賣不可，回頭一看不過 11 個交易日差距約 2 千點，只要能夠忍得住人棄時的心理壓力，時至今天太多股票不一定是賣最高點，但也一定比 5 月 17 日錯殺低點好太多。

2. 從近期法人買超的電子股中，我們觀察出一個現象，也就是前一波高點起跌的空方缺口，幾乎都輪流的往上回補，權重較高的台積電 (2330-TW)、大立光(3008-TW)、環球晶(6488-TW)、合晶(6182-TW)。而群創(3481-TW)、友達(2409-TW)、聯電(2303-TW)、 聯發科(2454-TW) 等電子人氣股則所有缺口尚未完全回補，今天的落後補漲吸引市場資金轉進，但投資人注意當已經回補空方缺口的公司反而領先在量萎縮，代表市場追價力有限，才會轉去買股價落後位階的公司，這曝露出台股這邊除了技術指標不是最好的買點外，操作上也應該等待好公司下一波回測到指標低檔的另一次時機。

3. 航運指數是這一波台股反攻上來時，領先突破 17709 相對大盤前波高點的族群，由於美國總統拜登將提出規模高達 6 兆美元的預算案，用於推動基礎建設，全球除了鋼鐵需求、更多大宗物資與原物料的運輸需求，其實是推動全球航運業走出大多頭架構的關鍵，過去考量台股或許會受到疫情影響而有壓力，但全球解封與基建並不會因台灣的疫情因素而停止，所以航運指數能夠突破歷史新高點讓 5 月一回測完歷史大底頸線後則繼續走向基本面大多頭的 EPS 調升之路，投資人留意，我估計歐美的消費旺季時間在感恩節後的第四季，月 K 線若航運指數的上升趨勢沒有跌破的話，散裝航運公司今年基礎建設帶來的原物料推動，低價的裕民 (2606-TW)、新興(2605-TW)、四維航(5608-TW) 在所有均線還沒翻轉往上的震盪整理，多頭回測的機會還是要關注，而已經創下波段新高點的貨櫃海運萬海 (2615-TW)、陽明(2609-TW)、長榮(2603-TW) 雖然既有 EPS 的本益比支撐，但融資餘額卻是本波航運指數中增幅較大的次產業，今日月均線正乖離少則 22.7%，多則約 34% 後，反而要關注當有高點黑 K 棒出現後，是否要減碼爭取高賣低買的差價，航運高價股我觀察外資就是如此運作的，外資大量進出要就是差價而已，並不是真的要去實現他們上周一路高喊的誇張目標價。

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