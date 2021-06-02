〈台北國際電腦展〉美超微桃園新廠7月完工 伺服器年產能上看100萬台

台北國際電腦展 COMPUTEX 2021 線上登場，全球伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 總裁暨執行長梁見後今 (2) 日表示，台灣新高階伺服器研發製造中心與軟體開發園區，7 月可望完成土建工程，隨著後續設備進駐後，年產能可達 100 萬台伺服器，將就近服務亞洲客戶。

美超微在 2009 年回台投資落腳桃園八德，隨著中國、日本、韓國、台灣等亞洲市場需求逐年攀升，美超微在 2019 年也進一步申請根留台灣投資方案，宣布在桃園設立高階伺服器研發製造中心，原規劃投資 100 億元，2019 年底再加碼至投資 200 億元。

梁見後表示，近年亞洲需求成長快速，目前美超微在中國、日本、韓國都已經設有辦公室，但因為出生台灣，熟悉台灣產業生態，決定將台灣作為亞洲主要生產基地，目前全台已有近 2000 名員工。

展望今年，梁見後指出，美超微持續跟英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 等國際大廠合作，至今推出逾 2000 款產品，涵蓋主機板、外殼、電源供應、資安防護、管理系統等，也正與客戶開發以 Arm 為架構的伺服器產品，並持續拓展環保節能設計。

面對近期半導體零組件吃緊，梁見後認為，吃緊狀況還會持續好幾個月，將與供應鏈客戶保持良好關係，針對部分零組件成本也會適時反映給客戶。