台股上沖下洗收小紅 外資終止連3買 三大法人賣超75.25億元

美股周二以近乎平盤作收，台股今 (2) 日上沖下洗，電子股普遍拉回，盤中一度回測萬七關卡，航運、鋼鐵、塑化等傳產族群挺身而出，終場在多空激戰下，成交量能衝出逾 5300 億元，指數小漲 2 點，收在 17165 點，高低震盪逾 210 點，三大法人共賣超 75.25 億元，外資終止連 3 買。

觀察籌碼面，三大法人合計賣超 75.25 億元，其中，外資轉為賣超 94.47 億元，終止連續 3 個交易日買超；投信也賣超 3.84 億元；自營商則買超 23.04 億元。

台積電今天舉辦 2021 年技術論壇，4 奈米製程將提前於今年第三季開始試產，5 奈米家族也加入 N5A 製程搶攻先進汽車應用，不過，台積電股價開高走低，一路在平盤下震盪，終場小跌收 595 元。其他電子權值股方面，鴻海上午傳出深圳廠區火災消息，股價下挫逾 2%，聯發科、日月光投控、廣達、國巨、華碩等也下跌 1-2%。

國際油價持續走高，布蘭特原油期貨價站回 70 美元大關，改寫逾 2 年新高，激勵台塑四寶走強，台塑化股價勁揚近 4%，台塑也大漲近 3%；台聚家族同樣人氣紅不讓，台聚率先攻上漲停，盤中遭調節後漲幅收斂至 3%，台達化也漲逾 3%；此外，聯成及中石化均大漲逾半根停板。整體塑膠工業類股上漲 2.4%。

航運股方面，以長榮表現較強，一度噴漲近 7%，終場漲勢收斂以 110.5 元作收，續改寫天價，陽明則不敵賣壓，翻黑跌逾 1%；台驊、中菲行、捷迅三大貨攬業者同步亮燈漲停。鋼鐵股行情火熱，中鋼吸引資金進駐大漲近 6%，逼近 40 元關卡，海光、威致、盛餘、彰源均亮燈漲停，其他包括東鋼、燁輝、志聯等漲勢也相當強勁。

國內疫情緊張，餐飲禁止內用，許多民眾改為在家自煮，帶動肉品需求，食品股受到買盤青睞，南僑、福壽上漲 2-3%，泰山、味全、福懋油等也在盤面上表現。電商平台受惠宅經濟，旗下擁有生活市集及松果購物的創業家，以及 PChome 24h 購物母公司網家，股價連袂奔上漲停，富邦媒盤中衝上 1400 元天價，終場漲幅收斂以 1345 元作收。

法人表示，本波指數反彈已來到疫情的高檔區，外資近期期貨又持續加空，若成交量無法有效放大來化解上檔套牢賣壓，短線可能出現漲多震盪整理，不過，投資人可留意 5 月營收佳、產品報價上漲族群，仍有表現空間。