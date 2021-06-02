〈台積技術論壇〉魏哲家：數位轉型是長久趨勢 促進全球經濟數位化

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (2) 日舉辦 2021 年技術論壇，總裁魏哲家表示，疫情加速數位化進展，數位轉型會是長久趨勢，進一步促進全球經濟數位化；而半導體產業能否持續在運算與耗能上優化，會對未來半導體產業成長產生決定性影響，台積電有能力接受這個挑戰。

魏哲家致詞時表示，2020 年是很難忘的一年，不僅有疫情發生，同時人類也展現互助精神，也是半導體產業努力創新的一年，人類展現強大適應力，疫情也加速推動數位化進展。

魏哲家說，各行各業均感受到數位轉型衝擊，數位轉型相關投資因而激增，即便疫情過後，企業仍會持續推動；數位轉型是長久趨勢，這些投資將進一步促進全球經濟數位化，據 IDC 預估，2022 年前全球 GDP 將有 65% 與數位經濟相關。

魏哲家指出，在新常態下，人類與機器的協作變得更為重要，機器是人類發明的，現在正學習如何與機器合作，人類與數位夥伴的合作會更加緊密。

魏哲家以新藥開發為例，他說，新藥從開發到批准上市時間，可能比付清房貸時間還長，如伊波拉病毒從第一階段試驗到 2019 年問世，經過 5 年時間，但也比平均數快很多，而 COVID-19 疫苗則在不到 1 年就完成開發到批准，是驚人的成就。

魏哲家指出，除感謝科學家與研究人員的努力不懈，更重要的是超級電腦的運算功能，在人類的努力與超級電腦 24 小時運轉下，才有這樣的成果；另一個人機協作的案例，是去年人工智慧協助生物科學解決長達 50 年的蛋白質折疊謎題。

魏哲家說，需要高效能運算的不只有科學研發，個人與企業也仰賴高效能運算來處理海量數據，從邊緣到雲端、從遊戲主機到資料中心與伺服器，對高效能運算出現爆炸性成長，成為半導體技術成長的主要驅動力之一。

不過，魏哲家也說，在享受高效能運算帶來的速度時，很容易忽略耗能效率的問題，當數十億個裝置相互連結產生爆量資訊需求，極可能造成耗能激增，外界估 2010 至 2030 年間，光資料中心就占了全球用電量的 1% 以上，相當於 2000 億度電，甚至超過某些國家一年用電量，根據預估，2010 至 2030 年，全球資料中心用電量將成長 5 至 40 倍。

魏哲家指出，悲觀派預測，假設摩爾定律即將失效，製程技術在能效上的進步，無法跟上全世界對數據與算力的需求，半導體產業能否持續在運算與耗能上優化，會對未來半導體產業成長產生決定性影響，而台積電有責任與客戶合作，提供支持世界運轉所需效率，有能力接受這個挑戰。

魏哲家強調，無論是 2D 微縮或 3D IC，台積電都有可預測且可靠的技術藍圖，不但能延續摩爾定律，也能符合所有客製化需求，將持續提供最先進的邏輯技術，證明 2D 微縮依然活躍；目前台積電最先進的製程已由 7 奈米交棒給 5 奈米。

