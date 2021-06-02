Amazon會員請備好銀彈! Prime Day將於6月21、22登場

美國電商龍頭亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 在當地時間 1 日 (週二) 宣布，一年一度針對付費會員所舉辦的 Prime Day 特賣日、決定在 2021 年 6 月 21、22 日舉行。將推出超過 200 萬件的流行、家用、美妝、家電等特價商品。

美國亞馬遜為了在沒有特別引人注目折扣活動的夏天期間、吸引消費者們上門購物，於創業二十週年的 2015 年首度推出 Prime Day 特賣活動。直到 2019 年為止、都是選在每年的 7 月舉辦，去 (2020) 年則是由於物流業務受到肺炎疫情干擾而改為 10 月舉行。

2021 年的 Prime Day 活動將同時於美國、英國、日本等，總共約二十個國家推出。另外，印度、加拿大這兩個國家則是由於疫情因素而決定延後辦理。

美國、日本也會延續 2020 年的作法，針對那些事先在亞馬遜網站上購買由中小企業所推出的商品的會員們、發放可在 Prime Day 期間使用的折價券。目的在幫助中小企業們擴展銷售業務。

亞馬遜的付費會員人數、在全世界共超過 2 億，可享有購物免運費及串流影片無限瀏覽等優惠待遇。而美國 Prime Day 的營業額、與每年 11 月的傳統購物旺季「黑色星期五」(Black Friday) 等節慶相比，其合計金額也都還要來的更高。