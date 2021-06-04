為補貼鋪路！日本拉升半導體產業為「國家級戰略」

日本尋求推動本國晶片產業的成長，試圖給這個擁有巨大產能但難以出產尖端產品的行業，注入新的生命。

日本經濟產業省 (METI) 在週五 (4 日) 發布的一份報告中表示，日本政府將把半導體行業的成長視為「國家級戰略」，與確保糧食和能源安全具有相同的重要性。

市場分析，在日本政府的「國家級戰略」指導之下，未來高端製程的日本半導體供應商，預期將可以享受到政府給予的特別補貼扶植。

METI 亦在報告中表示，日本政府將認定半導體產業對於國家屬於是特別重要之領域，將會在政策上給予「特別對待」。

METI 表示，政府將為通過與海外晶片製造商成立合資企業等方式在日本設立生產基地的行動提供支持。

眼下的全球晶片短缺局面已經對眾多行業的生產產生了影響，並使日本的汽車製造受到了威脅，如中國、南韓和美國目前都在尋求強化本國的晶片產業。

日本在全球半導體銷售中的占比已經從 1988 年的 50% 大幅減小至 2019 年的 10%，目前日本全國仍有 84 家晶片工廠，數量在全球首屈一指，但這些工廠沒有生產出足夠高端的產品，也導致結果是日本目前 64% 的半導體依賴進口。

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