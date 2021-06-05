兩黨沒共識！拜登再拒絕共和黨基建提案 下周一為談判大限

美國總統拜登周五 (4 日) 拒絕共和黨新提出的基建案提議，不過白宮並未放棄達成兩黨共識的希望，下周將繼續與共和黨人談判，若要趕在今夏推出基建案，下周一可能是談判的最後期限。

白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 周五聲明中表示，儘管共和黨參議員卡皮托 (Shelley Capito) 在 9280 億美元的框架下願意額外增加 500 億美元，不過拜登認為此提議不符合發展經濟、應對氣候危機和創造新就業機會的目標。

莎琪表示，雖然拜登否決共和黨最新提議，但將於下周一再次與卡皮托會談，計劃與兩黨參議員就「更實質性的計畫」進行接觸。

民主黨也在談判同時於眾議院周五推出陸上交通法案，作為批准 2.25 兆美元基建案手段中一系列必須通過的支出案，該法案將在 5 年內針對道路、橋樑以及鐵路等其他公共交通投資 5470 億美元，眾議院計劃於下周三開會討論加碼投資規模。

兩黨數周以來持續協商，但一直難以在就基礎設施投資規模以及如何負擔支出達成共識，交通部長布塔朱吉 (Pete Buttigieg) 表示，兩黨協商曠日廢時，若政府要在夏天推出基建案，下周一便是看到談判出現曙光的最後期限。

為尋求兩黨共識，拜登推出 1.7 兆美元的新基建案，且希望基建案新資金規模應至少達 1 兆美元，然而共和黨僅願分配約 2500 億美元。

此外，拜登還提到擱置加稅計畫，實施 15% 最低公司稅的可能性，以提高企業繳稅比例，不過，目前尚不清楚共和黨的讓步意願。

在基礎設施方面也存在明顯分歧，白宮不僅要升級運輸、網路和供水系統，還要投資綠能、照顧兒童與年長者、房屋和教育。不過，共和黨希望將重點放在道路、橋樑、機場、網路和供水系統等領域。

如此一來拜登可能不得不採取和解程序來推動基建案，然而無論採取何種方式，民主黨內都存在反對聲浪：溫和派的參議員曼欽 (Joe Manchin) 認為兩黨有機會達成共識，而進步主義的眾議員鮑曼 (Jamaal Bowman) 則對白宮為了贏得共和黨同意而刪減基建案規模感到疲乏。

儘管如此，莎琪周五表示，政府並未關閉兩黨協商的大門，目前仍有談判空間，建議白宮與共和黨談判設定時限。參議院多數黨領袖查克舒默 (Chuck Schumer) 期望能在 7 月之前通過基建案。