原料成本翻漲、供給吃緊 安特羅抗原快篩擬漲價

國內為防堵群聚感染擴散，快篩需求量暴增，國光生 (4142-TW) 子公司安特羅 (6564-TE) 表示，旗下抗原快篩產品短時間接單量暴增，已加大產能滿足需求，不過由於原物料供給吃緊、價格平均上漲逾 1 成，因此針對快篩產品，也擬本月起調整售價。

國內疫情近半個月來陷入緊張，並發生多起群聚事件，快篩檢測需求與日俱增，安特羅表示，短期接獲多筆快篩訂單與標案，已供應台北市、台中市、彰化縣社區篩檢站使用，另外，也有多縣市政府積極接洽中。

安特羅開發的抗原快篩試劑經長庚大學驗證後，可辨識出正在台灣流行的英國變異株，除將把原本外銷的 20 萬快篩試劑，先行提供國人使用外，累計國內外訂單至少 50 萬劑。

安特羅坦言，近期急單多，短時間產能確實有點難跟上，再者，儘管海外新冠疫苗接種率高，但全球檢測需求仍居高不下，原物料供給持續吃緊，且成本逐步墊高，有意針對小量訂單調整出貨價格。

安特羅自產品取得認證後，過去主要出貨海外市場，如馬來西亞、泰國、印尼、埃及、日本、印度等，不過隨著國內需求遽增，預計 6 月開始，日產能將從 10 萬片擴增到 20 萬片，後續將視疫情情況，逐步將擴大年產能可達千萬劑。