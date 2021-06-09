〈美股早盤〉 新興迷因股接棒續飆 美股開盤小漲、美債殖利率跌破1.5%

Aethlon Medical、Wendy’s 等新興迷因股接棒衝高之際，美股周三 (9 日) 開盤小幅上揚。截稿前，道瓊工業指數幾乎持平，那斯達克綜合指數小漲 0.5%，標普 500 指數小漲 0.2％，費半漲 0.6％，10 年期美債殖利率跌破 1.5%，創 1 個月新低。

因股市缺乏明顯催化劑，美股主要指數本周幾無太多波動，周四 (10 日) 發布關鍵通膨數據前，投資人多半持觀望態度。

公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 前夕，對通膨加劇的擔憂情緒已稍微緩解。10 年期美債殖利率周三跌破 1.5％，為 5 月 7 日以來首度，截稿前報 1.486％。

美債殖利率回落代表著，相較於認為通膨為短期現象，認為通膨將持續升溫直到 Fed 決定縮減購債為止的預期已不再強勢，市場普遍預計，考慮到勞動力市場仍較疲軟，Fed 將保持鴿派。

包含高盛 (GS-US)、花旗 (C-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 在內等大型銀行股開盤下跌 0.2％至 0.6％。

重量級科技股如臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜(AMZN-US)、Netflix(NFLX-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 均小幅上揚，為那指帶來提振。

新興迷因股熱潮不斷，成為散戶新歡的 Aethlon Medical(AEMD-US)開盤暴漲 400%，Clover Health(CLOV-US)、Wendy’s(WEN-US)與 ContextLogic(WISH-US)也延續周三漲勢。AMC 娛樂 (AMC-US)、黑莓 (BB-US) 和 GameStop(GME-US) 等則走勢轉弱。

截至台北時間周三 (9 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 5.26 點或 0.02%，暫報 34605.08 點

那斯達克綜合指數上漲 63.16 點或 0.45%，暫報 13988.07 點

標普 500 指數上漲 7.76 點或 0.18%，暫報 4235.02 點

費半上漲 18.65 點或 0.59%，暫報 3189.87 點

台積電 ADR 上漲 0.56% 至每股 116.57 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.486%

紐約輕原油上漲 0.33% 至每桶 70.28 美元

布蘭特原油上漲 0.51% 至每桶 72.59 美元

黃金上漲 0.17% 至每盎司 1897.70 美元

美元指數下跌 0.17% 至 89.925 點

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Clover Health(CLOV-US) 早盤上漲 27.04％，至 28.14 美元。

受惠於社群媒體關注度，美國醫療保險公司 Clover Health 周二 (8 日) 收漲近 86%，周三開盤後持續上揚。

金寶湯 (CPB-US) 早盤下跌 8.2％，至 45.09 美元。

金寶湯公布 2021 會計年度 Q3 營收年減 12%，至 19.8 億美元，調整後 EPS 報 52 美分，均低於市場預期，受原物料和運輸相關成本上升影響，金寶湯下調全年財測預期。

Lordstown Motors(RIDE-US) 早盤下跌 11.95％，至 9.88 美元。

監管文件指出，電動車新創 Lordstown Motors 表示由於手頭資金不足，該公司恐難以啟動電動車量產，甚至無法確定是否能持續經營至今年底。目前管理層仍在評估資金來源選項，包含發行新股或向合作夥伴、政府及金融機構貸款。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:30 將公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值 - 507.9 萬桶

華爾街分析：

嘉信理財 (Charles Schwab) 首席全球投資策略師 Jeffrey Kleintop 認為，近來的迷因股風潮顯示，人們的空閒時間似乎較過去更多一些，現金流狀況良好，且人們顯然感到信心十足，相較於經濟復甦初期，人們普遍缺乏信心來承擔這些風險。

觀察大盤表現，Kleintop 看好周期股和價值股存在輪動空間，且短期內部分國際資產的上行空間勝過美國資產。

SYZ Private Banking 私人銀行投資主管 Luc Filip 認為，關於現階段或未來通膨將持續多久的討論會是近期的關鍵，這可能造成市場波動，上月高於預期的 CPI 在市場上引爆相當大的壓力。