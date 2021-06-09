外資減碼面板雙虎逾7萬張 聯手內資續砍中鋼

台股今 (9) 日在權值股疲弱下，大盤開低走低，終場下跌 109 點，收 16966 點，失守萬七關卡，三大法人賣超 164.9 億元，其中外資調節面板雙虎逾 7 萬張，並聯手內資續砍中鋼逾 5 萬張；買超標的鎖碼低價銅板股。

三大法人今日均站在賣方，外資賣超 149.84 億元，連 4 賣；投信賣超 2.26 億元；自營商同步賣超 12.89 億元，合計共賣超 164.9 億元。

外資今日買超鎖定銅板股，長榮航 1.3 萬張、元大滬深 300 正 2 與中石化各 8000 多張、開發金、元太也有超過 3000 張，其他個股包括聯陽、敦泰、日月光投控等。

外資減碼面板雙虎，友達 3.8 萬張、群創 3.5 萬張，再砍中鋼 1.7 萬張，累計 3 日共賣超逾 5 萬張；新光金逾 3 萬張、聯電近 3 萬張，華航、廣達、華泰、長榮也遭狙擊。

投信買超鎖定半導體、PCB 族群，其中大舉敲進合晶逾 3000 張、旺宏也有 1400 張、欣興 2784 張、景碩逾千張，其他鎖定的電子股包括中美晶、台達電、台揚、台光電等。

投信跟進外資賣超中鋼 2.1 萬張、群創 1.1 萬張，其他個股包括南亞科、兆豐金、超豐、聯電、奇鋐、華邦電、南亞等。

自營商買超標的包括宏達電、欣興、凌陽、金居、陽明、精成科、新光金、開發金；賣超標的有中鋼、面板雙虎、聯電、中石化、長榮航、大成鋼等。