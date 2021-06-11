SpaceX點燃航空Wi-Fi戰火 擬攜航空公司推機上網路服務

馬斯克旗下太空探索科技公司 SpaceX 的星鏈（Starlink）計畫副總經理 Jonathan Hofeller 日前表示，SpaceX 正與航空公司討論，在航班中提供星鏈的 Wi-Fi 網路服務。

Hofeller 在互聯航空情報峰會上說：「我們正在開發自己的航空產品，到目前有相關展示，並期待在不久後的將來能安裝到飛機上。」

不過 Hofeller 並未給出星鏈正是替飛機航班提供 Wi-Fi 網路服務的時間表，他說只是將消息提早發布。

此外，另外兩家寬頻網路通信公司 Viasat(VSAT-US)、Intelsat(INTEQ-US) 也開始為達美航空、捷藍航空、美國航空、聯合航空提供網路服務。Intelsat 在去年斥資 4 億美元收購基上網路服務供應商 Gogo 的商務航空業務。

Gogo 在出售航空業務部門後，便專注商務航空市場，Gogo(GOGO-US) 周四（10 日）股價下跌 10.78% 至美股 12.66 美元，原因是投資人擔憂 SpaceX 將成為該公司新的競爭對手。

航空 Wi-Fi 的市場競爭激烈，目前在飛機上使用的寬頻網路服務的衛星皆在離地球較遠的軌道上，然而星鏈的衛星使低軌道，更靠近地球，提供給機上乘客的寬頻速度也相對快速。

Hofeller 補充說，星鏈提供一個全球網路，不論航空公司飛行目的地為何皆能使用網路服務，強調「顧客與乘客想要的網路服務是定點式地球同步衛星（geosynchronous satellite）所無法提供的。」

儘管星鏈的衛星已準備好替航空公司供網路服務，但 Hofeller 說飛機飛行時訊號收訊會有落差，需使用 SpaceX 的「衛星間連結」（Inter-Satellite Connectivity）技術確保機上 Wi-Fi 順暢。他也表示， 下一代星鏈的通訊衛星，將全面運用這項技術。