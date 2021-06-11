融程電拓強固型筆電 拚5年內營收占比3成

工業電腦廠融程電 (3416-TW) 積極搶進強固型筆電市場，董事長呂谷清今 (11) 日表示，目前已經有 3 個客戶在接洽，目標 5 年內營收占比可望達到 3 成。

呂谷清表示，後疫情時代下，企業行動化的趨勢明確，除強固型平板需求強勁，有 6 成客戶也有強固型筆電需求，預計第三季就會推出相關產品。

強固型平板的部分，融程電除了新增美國醫療設備大廠美敦力 (Medtronic) 外，還有 2 家車廠客戶，預計明年開始放量出貨；另外，還有 4 家車廠客戶在洽談訂單中。

而近期市場零組件以及海運都面臨供給吃緊、漲價情況，呂谷清坦言，的確有影響，但缺料對營收影響比重僅個位數，且客戶都是下長單，有時間反應，零組件漲價的部分也還能吸收。

至於海運缺櫃、塞港，呂谷清表示，第二季的達交率 85%，但狀況有比先前好一點，許多產品都在途中，甚至部分走空運，達交率表現預計到第三季會更好

法人估，在歐美客戶專案放量下，融程電今年每月營收都可望持穩在 2 億元上下，融程電 5 月營收 2.53 億元，月增 46.3%、年增 114%，累計前 5 月營收 10.11 億元，年增 71.3%，雙雙創歷史新高。