晶片短缺問題持續 現代汽車美國廠即日起停產一週

全球晶片供應問題持續，對汽車業造成衝擊。南韓現代汽車在週一 (14 日) 表示，由於晶片短缺，該公司美國工廠將自即日起停產一週。

現代汽車公司發言人表示，由於晶片短缺的問題，該公司位在美國亞拉巴馬州 (Alabama) 的工廠將從 6 月 14 日起停產一周。另外，該廠也將從 6 月 26 日至 7 月 11 日停工，以進行工廠維護工作。

在晶片短缺的情況下，現代汽車設在南韓國內的汽車組裝廠也受影響，在最近幾週發生停工情況。印度工廠在上月 25 日也曾經因為有員工新冠肺炎確診而停工五天。

目前，現代汽車在南韓共有七座汽車組裝廠，其中五座在蔚山，另外在牙山及全州也各有一座工廠。在海外共有十座工廠，其中四座在中國，另外在美國、捷克、土耳其、俄羅斯、印度、巴西各有一座工廠。這些工廠的總產能達到 550 萬輛。

當前全球都面臨著車用晶片短缺問題，福斯董事會採購主管 Murat Aksel 接受採訪時表示，預期半導體供應短缺問題將在第三季獲得緩解，但是長期供應瓶頸仍將繼續存在，因為建立新的產能需要長達 2 年的時間，長遠來看，晶片仍將出現 10% 供給缺口。

顧問公司 AlixPartners 估計，全球汽車產業因晶片短缺造成的營收損失達 1100 億美元，晶片短缺對第二季汽車業打擊最大，預估下半年和 2022 年，情況會逐步好轉。