北市疫情漸緩 柯文哲：每日確診10例以下考慮放寬管制

全台擴大施打 AZ 新冠疫苗，北市明 (17) 日起開放 80 歲以上長者、65 歲以上原住民預約接種，戶籍地不在北市也可。外界關注何時能解除三級警戒？市長柯文哲表示，近來染疫趨勢有慢慢控制，但不可能直接降至二級，而是會逐步放寬，若每日確診數降至 10 例以下，才會來考慮鬆綁管制。

國內今天本土確診新增 167 例，台北市占 50 例。柯文哲在防疫記者會上指出，現在台北市的熱區已經消失，但散布在各個行政區的潛伏感染源，要一個一個揪出來，目前正在施行「熱點殲滅戰」，有 5 個行政區從 13 日至今都沒有案例，看起來效果不錯。

柯文哲表示，台北市以確診者為中心，進行精準疫調，快篩陽性率、居家隔離人數已經大幅下降，疫情慢慢獲得控制，目標是每周確診人數下降一半，再 1 個月的時間，北市應該可以做到清零，但台灣四通八達，若其他縣市有潛伏感染源還是無法完全消滅。

外界關注何時可以解除三級警戒？柯文哲指出，若每日確診個案降至 10 例以下，才會來考慮鬆綁，因此，至少還要一、兩周的時間才能將疫情壓下去，而且也不可能直接從三級變二級，而是採逐步放寬，至於如何放寬還要再思考一下。

日本捐贈的 AZ 疫苗昨天起擴大施打，北市規劃從 85 歲以上長者開始接種，由於 17 日將再獲配發 5.4 萬劑，因此，北市府宣布，明天上午 8 點起，放寬至 80 歲以上長者及 65 歲以上原住民，開放第二波網路登記，只要住在台北市就可以，不限戶籍。