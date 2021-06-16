貨櫃三雄遭三大法人提款逾百億元 占賣超總額逾60%

台股今 (16) 日終場指數下跌 63.43 點，以 17307.86 點作收，成交值放大至 5675.66 億元創 5 月 14 日以來最大量，航運股午盤過後跳水殺，三大法人聯手賣貨櫃三雄，萬海遭賣 9000 張，長榮遭賣 3.35 萬張，均創近 3 周來單日最大量，而陽明遭賣 3.26 萬張，更創 2 個月來單日最大量，合計金額達 108 億元，占今日總賣超比重逾 60%。

外資今日在集中市場終結連 3 買，轉為賣超 182 億元，投信賣超 12.2 億元，呈現連 5 賣，而自營商則買超 21.1 億元，為連 2 買，三大法人合計賣超 173 億元。

其中，統計外資賣超貨櫃三雄約 93 億元，投信賣超長榮和陽明約 4.4 億元，而自營商也賣超長榮約 11 億元，等於三大法人對貨櫃三雄的賣超金額已占總賣超金額比重達 60%。

外資今日賣超前 10 大標的依序為聯電 4.88 萬張，陽明逾 3 萬張，長榮 2.48 萬張，華邦電 2 萬餘張，彰銀 1.85 萬張，元大台灣 50 反 1 約 1.34 萬張，長榮航 1.12 萬張，富喬 1 萬餘張，而華新和玉山金均超過 9800 張。

而外資買超前 10 大標的則有群創 4.3 萬張，友達近 3.2 萬張，彩晶 1.28 萬張，宏碁 1 萬餘張，四維航 8300 餘張，台泥和仁寶均超過 7000 張，國泰金近 5500 張，強茂和聯強均超過 4300 張。

投信方面，賣超前 10 大標的有群創近 4 萬張，其次為中鋼 4900 張，友達近 4800 張，開發金逾 3000 張，陽明近 2500 張，正新和國泰金均超過 1300 張，敦泰和富邦金逾 1100 張，聯強近 1000 張。

投信買超前 10 大標的則有強茂 4700 餘張，華通超過 2600 張，聯電 2000 張，台表科和永豐餘均逾 1400 張，晶技 1100 餘張，光罩和金居超過 900 張，欣興近 800 張，而漢磊逾 500 張。

法人指出，儘管國內疫情波及電子產近期缺水問題解決、政府推動紓困 4.0 方案，加上出口動能強勁，上市櫃公司第二季財報利多可期，台灣經濟成長強度將可延續，本周市場靜待美國聯準會 (Fed) 會議紀錄結果，若對量化寬鬆政策秉持延續態度，市場資金無虞，將有利行情續熱。