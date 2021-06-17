鴻海孵化MIH聯盟 6/25召開線上成立大會

鴻海 (2317-TW) 主導的 MIH 平台今 (17) 日宣布，6 月 25 日將召開 MIH 聯盟 (MIH Consortium) 線上成立大會，將對外說明組織章程、會籍、運作和服務更新。

除了 MIH 聯盟成立大會外，活動也安排各種主題演講和問答，包含世博 (WISPRO) 執行長曾志偉、君迪 (J.D. Power) 中國區汽車產品事業部總經理蔡明、SGS 台灣互聯暨產品事業群副總經理郭耀文、Gartner 資深研究總監 Pedro Pacheco，以及 IHS Markitu 全球總監 Vijay Subramanian 等人都將出席與會。

MIH 平台執行長鄭顯聰出席 2021 中國汽車重慶論壇時表示，MIH 平台可以為客戶提供不同程度的服務，能做到 50%、80% 和 100% 三種類型的服務。

MIH 平台目前主要客戶有拜騰、美國造車新勢力菲斯科 (Fisker)、法拉第未來和 Stellantis 集團等，鄭顯聰表示，如果有些新創企業想自己做 UI 和客戶體驗，MIH 平台可以把平台跟車身做好，同時做跟客戶相關的投資。

截止 5 月，MIH 電動車平台聯盟已獲 1600 家全球廠商加入，包含汽車、資通訊、雲端軟體服務商等，鄭顯聰強調，所有高端品牌和科技巨頭的合作，都是彼此借力使力，尤其能反應在客戶體驗上。