〈台股盤前〉聯準會偏鷹 大盤恐陷震盪拉回風險

台股昨 (17) 日在台積電尾盤急拉填息下，帶動盤勢黑翻紅小漲 82 點收在 17390 點，但因美國聯準會透露鷹派傾向，在市場預期資金緊縮的心理效應下，恐不利股市後市走勢，尤其台股已來到波段高檔，短線持續波動機率大，慎防回檔風險。

台股昨日雖有航運、紡織、光學與面板撐盤，但大盤仍隨台積電起伏，早盤受權王貼息拖累，大盤指數一度重挫逾 150 點，尾盤在台積電急拉順利填息下，指數逆轉翻紅，小漲 82 點作收。

觀察法人在期現貨動態，三大法人昨日共賣超台股 54.07 億元，台指期淨部位中，三大法人淨空單增加 2465 口至 - 10106 口，其中外資空單加碼大於多單加碼，淨空單增加 4070 口至 - 33088 口。

法人指出，相較於過去動輒 5000 億元上下的成交量，台股近期明顯量縮，但值得注意的是，當沖交易比重仍高達 4 成以上，反映大盤目前籌碼面仍略顯凌亂，且肩負撐盤重任的電子股近期也缺乏主流領盤，盤勢短線欲振乏力。

法人表示，儘管台股還有資金助攻多頭，但在聯準會釋出可能提前升息預告後，意味未來市場資金恐逐步緊縮，短線將不利股市多頭表現，建議不宜追高，並可適度獲利了結。