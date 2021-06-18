Canoo擬在美國奧州自建工廠 首款電動車明年Q4交付 台廠沾光

美國電動車新創 Canoo (GOEV-US) 擬在美國奧克拉荷馬州興建工廠，根據外媒報導，該州州長在當地時間 17 日宣布 Canoo 將投資設立工廠，並帶來 2000 個就業機會，台廠中包含被動元件大廠國巨 (2327-TW)、觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 均是股東之一，可望同步沾光，Canoo 也預計明年第 4 季交付首款電動車。

美國奧克拉荷馬州州長 Kevin Stitt 在推特宣布並歡迎 Canoo 在奧州興建工廠，據了解，Canoo 將在奧州 MidAmerica 工業區中，建立占地 400 英畝工廠，涵蓋烤漆、車體、組裝業務，預計 2023 年開始營運。

除了自建工廠外，Canoo 也持續與荷蘭汽車製造大廠 VDL Nedcar 合作，預計在 2022 年第 4 季交付首款電動車。

台廠中國巨、宸鴻均看好電動車發展，在去年 Canoo 與特殊目的收購公司 (SPAC)HCAC 進行合併時，分別投資 1000 萬美元與 1 億美元，取得約 0.429%、4.29% 股權，隨著 Canoo 電動車即將問世，國巨、宸鴻將可望同步沾光。

不過，宸鴻在今年 3 月出脫約 180 萬股持股，目前持股 Canoo 比重約降至 3.48%。