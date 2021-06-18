京東方2023年全球LCD市占將逾3成 擠壓台廠空間

2021 世界顯示產業大會在中國安徽合肥正式開幕，根據統計，去年中國面板產業已在全球拿下 40.3% 市占，位居全球第一，展望未來，研調機構 Omida 認為，中國面板廠產能未來將持續擴增，其中，京東方 2023 年後可能單獨拿下 30% 市占，台廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 將降至 1 成。

Omida 表示，中國面板廠近年持續擴張產能、提升技術，已躍居產業領導地位，加上韓廠產能重構、台廠投資保守，進一步推升中國面板市占，預估今年全球 LCD 面板產能，京東方將再以 25.5% 居冠，其次為華星光電 TCL、LGD 的 13.8%、11.8%，群創、友達則各自拿下 11.5%、10.5% 市占。

展望 2023 年，隨著韓廠進一步退出 LCD 市場，全球前三大 LCD 面板廠將由中國廠商拿下，京東方、華星光電、惠科各自拿下 27.4%、17.3%、11.3%，合計逾 5 成市占，群創、友達則萎縮至 10.7%、9.7%。

Omida 表示，京東方已是全球 LCD 面板領導廠商，繼去年併購中電熊貓兩條產線後，也傳再投資其他中小型面板廠，甚至擬在武漢新建一座 10.5 代線廠，若如預期在 2023 年底、2024 年初開始投產，可望進一步推升京東方市占率達逾 3 成。

台廠方面，Omida 認為，友達、群創在 2023 年以後將繼續使用既有 4 代線、5 代線老廠，生產筆電、平板、車用顯示器、工業用面板等，同時持續擴大繼有 6 代線、7.5 代線、8.5 代線產能，但整體市占變化不大。

另一方面，韓廠近年持續退出 LCD 市場，專注搶攻 OLED 商機，Omdia 預期今年 LGD、三星顯示器在 LCD 產能市占達約 11.8%、1.8%，2023 年 LGD 市占將不到 6%，三星顯示將已完全退出 LCD 市場。