續爆天量！Fed 隔夜附買回操作規模來到7471億美元

週五 (18 日) 隔夜附買回操作規模來到 7471 億美元，創下歷史次高，連續 8 個交易日超過 5000 億美元。

聯準會 (Fed) 週三利率會議後決定，將隔夜附買回操作 (RRP) 提高 5 個基點至 0.05%，超額存款準備金利率 (IOER) 提高 5 個基點至 0.15%。

週四隔夜附買回操作規模 (ON RRP) 飆至 7558 億美元，比週三吸收的 5210 億美元增加 45%。週五 ON RRP 規模來到 7471 億美元， 創下歷史次高紀錄。

由於全球利率處於低位，市場流動性已達到充裕水平，隨著利率調升，基金經理傾向將現金存放在 Fed 工具中，因為以 0.05% 將現金存放在 RRP 顯然比 0.01% 的利率在私人市場借貸證券更加有利可圖。

FHN Financial 利率策略師 Jim Vogel 提及 Fed 提高 RRP 利率時表示：「這不是很多，但比 0 要好。當 Fed 做此決定後，一夕間就產生了 2500 億美元的新需求。」

Jefferies 經濟學家 Thomas Simons 和 Aneta Markowska 稱，隨著 ON RRP 工具使用量增加，美國財政部的國庫券供應量卻從今年初開始直線暴跌，淨供給量減縮 4,781 億美元，國庫券到期的速度超過了新發行速度，更糟的是，未來一年國庫券供給大增的機率相當低。