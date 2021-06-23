外資狂倒貨櫃三雄2.5萬張 回頭砸重金掃貨台積電、聯電

台股今 (23) 日開高走高，終場強漲 261 點，收在 17336 點，一舉站回所有均線，外資也終止連 5 賣，回頭大買台積電、聯電等電子股，買超金額前 10 名僅 1 檔傳產股，並狂倒陽明、萬海、長榮，不僅賣超金額高達 43.8 億元，總張數更衝破 2.5 萬張。

三大法人今日合計買超 235.06 億元，外資買超 109.54 億元，投信則賣超 16.42 億元，自營商同樣大買 141.92 億元，不過，儘管外資現貨做多，期貨卻持續加碼空單 1392 口，空單未平倉口數達 32464 口，空單水位創下 512 股災以來的次高。

儘管電子股近期利空不斷，但隨著傳統旺季到來，外資也積極卡位，買超金額前 10 名中，僅台驊投控為傳產類股，其餘 9 檔全為電子股，更積極回補晶圓代工雙雄台積電、聯電，兩者合計買超金額高達 89 億元，其餘如聯詠、鴻海、群創、玉晶光、中美晶、譜瑞 - KY、華新科也為買超標的。

外資賣超則鎖定近期強漲的航運、IC 載板族群，貨櫃三雄陽明、萬海分別為賣超前 2 名，長榮也高居第 6 名，三檔賣超金額高達 43.8 億元，總張數突破 2.5 萬張，欣興、景碩及南電也遭提款，全數入列賣超前 20 名。

投信、自營商則雙雙押寶友達、群創，合計大買 8.9 萬張，也與外資有志一同大買台積電、聯電、鴻海，並同時提款長榮、陽明等航運個股。