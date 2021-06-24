加速串流發展！美媒體巨擘康卡斯特擬與ViacomCBS合作或收購Roku

華爾街日報 (WSJ) 周三 (23 日) 報導，美國娛樂與有線巨擘康卡斯特 (Comcast) 執行長羅伯茲 (Brian Roberts) 計劃將業務擴大至備受矚目的串流媒體市場，考慮與 ViacomCBS 合作或收購 Roku。

與康卡斯特關係密切的消息人士表示，羅伯茲正在思考應該自行建立串流媒體，或透過收購加入此市場。為了能在串流市場中分一杯羹，ViacomCBS 、AT&T (T-US)、迪士尼 (DIS-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 幾家大企業都大動作合併。

消息人士表示，羅伯茲正在尋找各種選項，包括與 ViacomCBS 合作或收購 Roku。消息傳出後，康卡斯特下跌 3.73% 至每股 55.48 美元，Roku 大漲 4.51% 至每股 421.7 美元，而 ViacomCBS (VIAC-US) 上漲 2.67% 至每股 41.84 美元。

與沃爾瑪、海信開發智慧電視

羅伯茲據傳也正設法讓康卡斯特成為 Roku 和亞馬遜在串流媒體的競爭對手，目前正與沃爾瑪 (WMT-US) 和中國海信集團合作開發智慧電視，並將於今年晚些時候推出。

預估該智慧電視將支援康卡斯特開發的軟體與服務，但此策略已非新鮮事，亞馬遜和 Roku 皆已和與 Insignia 和東芝等業者建立類似的合作關係。

除潛在行動外，羅伯茲正敦促旗下 NBCUniversal 對 Peacock 串流平台採取更積極的態度，Peacock 雖在創造廣告收入方面取得成績，但訂閱表現仍遠遠落後於同業。

康卡斯特 4 月底表示，Peacock 的註冊用戶為 4200 萬，但消息人士表示， 5 月只有不到 1000 萬訂閱，反觀 Netflix 第一季全球擁有約 2.08 億訂閱用戶，迪士尼則擁有 1.036 億用戶。

消息人士表示，羅伯茲計劃大幅增加串流媒體節目的支出。康卡斯特表示，該公司在 Peacock 推出前兩年將為平台內容投入 20 億美元，然而，Netflix 光是今年就計劃投入 170 億美元。