〈美股盤後〉Fed官員接連放鷹 道瓊、標普紅翻黑

週三 (23 日) 聯準會 (Fed) 官員接連釋出鷹派談話，促使道瓊、標普紅翻黑作收，特斯拉領軍下，那指延續昨日漲幅，再創歷史新高。

聯準會 (Fed) 隔夜附買回操作 (ON RRP) 來到 8136 億美元，刷歷史新高，首次交易規模超過 8000 億美元。

週二聯準會主席鮑爾於國會聽證會中承諾，Fed 「不會」以高通膨為由先發制人地升息，但週三 Fed 官員接連放出鷹派言論，引發華爾街不安。

亞太蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 預計多月後進行縮減購債 (Taper) 計畫，並預測 Fed 2022 年底前升息。達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) ) 也預計將在 2022 年升息，呼籲更早開始縮減量化寬鬆計畫。

地緣政治消息方面，外傳美國國務卿布林肯與中國外交部長王毅將於 G20 峰會舉行會談，但週三遭美國國務院官員否認。

美國商務部以侵犯新疆少數民族人權為由，對五家中國實體祭出貿易黑名單，瞄準太陽能面板重要材料「多晶矽」等製造廠。

美國國際貿易委員會 (ITC) 週三宣布對台灣、南韓、泰國和越南進口的輪胎頒布反傾銷稅令和反補貼稅令。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.79 億例，死亡數突破 388 萬例，美國累計確診超過 3357 萬例，累計死亡數超過 60.2 萬。印度累計確診超過 3002 萬例，巴西累計確診 1805 萬例。

週三 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 71.34 點，或 0.21%，收 33,874.24 點。

標普 500 指數下跌 4.60 點，或 0.11%，收 4,241.84 點。

那斯達克指數上漲 18.5 點，或 0.13%，收 14,271.73 點。

費城半導體指數上漲 11.79 點，或 0.37%，收 3,197.22 點。

標普 11 大板塊僅 3 大板塊收紅，非必需消費品、金融和能源領漲，公用事業、材料和必需消費品領跌。

焦點個股

科技五大天王僅臉書獨強。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.21%；臉書 (FB-US) 漲 0.46%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.17%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.046%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.089%。

道瓊成分股多收黑。3M (MMM-US) 下跌 1.46%；IBM (IBM-US) 下跌 1.20%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 0.12%；Salesforce (CRM-US) 下跌 0.52%；高盛 (GS-US) 上漲 0.98%；摩根大通 (JPM-US) 漲 0.61%；開拓重工 (CAT-US) 漲 0.31%。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 下跌 1.09%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.54%；美光 (MU-US) 上漲 1.75%；AMD (AMD-US) 漲 0.29%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.90%；高通 (QCOM-US) 漲 0.33%。

台股 ADR 幾乎全收高。台積電 ADR (TSM-US) 漲 1.50%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.59%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 1.42%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 5.27% 至每股 656.57 美元。特斯拉宣布，中國西藏拉薩開設的太陽能充電站正式落成，將充分利用日光之城拉薩 (全年平均 3000 小時) 的優勢儲能，這是該公司首個在中國架設的太陽能充電站。

小鵬汽車 (XPEV-US) 上漲 4.19% 至每股 41.61 美元。港交所文件顯示，小鵬汽車已通過港交所上市聆訊，摩根大通 (J.P. Morgan) 和美銀證券 (BofA Securities) 為保薦人。外媒報導指出，小鵬集資額可能落在 10 億至 20 億美元間。

美商務部黑名單新增消息傳出後，大全新能源 ADR (DQ-US) 盤後股價暴跌逾 8.6%；中國太陽能面板生產商晶科能源 (JK-US) 下跌逾 2%；美國太陽能電池模組供應商 First Solar (FSLR-US) 則小幅上漲 1.50%。

週三美國最高法院裁定，美國聯邦住房金融局 (FHFA) 結構違憲，並駁回金融巨頭房利美和房地美 (兩房) 投資者索賠需求。房利美 (FNMA-US) 暴跌逾 32.59% 至每股 1.51 美元。房地美 (FMCC-US) 暴跌 35.87% 至每股 1.43 美元。

經濟數據

美國 6 月 Markit 製造業 PMI 報 62.6，預期 61.5，前值 62.1

美國 6 月 Markit 服務業 PMI 報 64.8，預期 70.0，前值 70.4

美國 6 月 Markit 綜合 PMI 報 63.9，前值 68.7

美國 5 月新屋銷售年化總數報 769 萬戶，預期 87.1 萬戶，前值 86.3 萬戶

華爾街分析

State Street Global Advisors 的新興市場部門主管 Gaurav Mallik 認為：「在樂觀情緒掩蓋下，市場有可能變得自滿且容易受到衝擊。任何升息和美債殖利率可能上升的訊號，即使在沒有明顯通膨壓力的情況下，也可能破壞市場榮景。」



Gaurav Mallik 補充說：「Fed 將在允許經濟過熱 (歷史證明這是一個壞主意) 和管理通膨風險之間遊走鋼絲。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主