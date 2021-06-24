SEMI攜手台積電慈善基金會 號召募捐零接觸採檢站

SEMI(國際半導體產業協會) 今 (24) 日宣布，已攜手響應台積電慈善基金會，號召半導體產業募資計畫，捐贈能保護前線醫護人員的「零接觸採檢站」，提供安全舒適且可移動的獨立空間進行篩檢，共同投入此計劃的企業包括世界先進 (5347-TW)、家登 (3680-TW)、瑞鼎 (3592-TW) 等 SEMI 會員企業。

有感於此波國內疫情升溫，SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，為感謝所有主動投入並堅守崗位的防疫英雄，秉持專業精神執行篩檢任務，盼能透過 SEMI 發起的半導體產業募資計畫，減輕急救責任醫院的負擔、加速篩檢進度，並降低醫護人員感染風險。

共同投入此計畫的 SEMI 會員企業包含世界先進、漢民、家登、瑞鼎、高信工程、友上科技、台灣富士金閥門、光洋科 (1785-TW)、喬越實業、穎崴 (6515-TW)、濾能、永光化學 (1711-TW) 等。目前 SEMI 也啟動第二階段募資計畫，並持續收到許多來自會員企業的關注與響應行動，期盼業界夥伴能拋磚引玉，為社會貢獻更多力量。

「零接觸採檢站」包括正負壓環境建置、冷氣舒適空間、UVC 紫外線殺菌、自動轉液設備、生物隔離等設施，且有中控室完成檢驗及報告以減少後送程序。

由於雙北為台灣目前醫療能量最為緊繃的城市，在與台北市、新北市衛生局溝通後，SEMI 協同會員企業、世界先進，分別捐贈 2 座採檢站給雙北醫院—台北市立聯合醫院及衛福部台北醫院，另 1 座則給台大醫院新竹分院。