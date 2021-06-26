〈紐約匯市〉Fed官員對通膨觀點不一 美元周線收黑 

美元對主要貨幣周五 (25 日) 尾盤持平，從稍早關鍵通膨數據出爐後的低點回升，本周周線收黑，本周美國聯準會 (Fed) 多名官員發表談話，對通膨壓力的看法相互矛盾，投資人持續評估 Fed 是否會提早從寬鬆貨幣 (QE) 退場。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 變動不大，報 91.838，稍早一度跌到 91.524。

DXY 上周五觸及兩個月高點 92.408 後，本周狹幅震盪，周線收黑。

美國商務部周五公布，5 月個人消費支出 (PCE) 比 4 月持平，PCE 指數年增率 3.99%，高於市場預期，不過 Fed 偏好的通膨指標—核心 PCE 指數年增率 3.4%，大致符合市場預期，儘管創下約 30 年來最大年增幅。

美國 6 月密大消費者信心指數上升，終值報 85.5，高於 5 月，但從初值下修，也低於市場預估。報告並顯示，消費者對通膨的擔憂減緩。

BK Asset Management 外匯策略執行董事總經理 Boris Schlossberg 表示：「今天經濟數據最有意思、最重要的訊息是，我們沒有看到通膨失控。從目前情況來看，Fed 按兵不動很可能站在交易的正確那一邊。」

Fed 本周對通膨壓力表達矛盾的看法。波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 表示，美國可能在 2022 年達到升息所需的充分就業和通膨條件，但仍得關注數據。這使他和布拉德、卡普蘭都成為預測

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 則預期，高通膨不會持續，美國人將在秋季大量重返勞動力市場。

美國府會的基礎建設協商達成共識，細節待討論，這些支出能提振美國經濟，但無法在短期內見效。

英國央行 (BOE) 周四決議按兵不動之後，英鎊兌美元繼續走軟，貶值 0.33% 至 1.3875 美元。

美元兌日圓持平報 110.83，周四曾觸及 111.11 日圓，為 15 個月高點。

比特幣再度下跌，下跌 7.4% 至 32,094 美元。

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