尖牙股ETF殺出重圍周漲幅居冠 其餘九強陸股ETF統包 

美股標普 500 再創新高，涵蓋美股十大頂尖巨頭的尖牙股指數連五天走揚，台股掛牌追蹤尖牙股指數的統一 FANG+ETF(00757-TW) 在 74 檔原型股票 ETF 中 (含投資於國內與國外)，不僅單周漲幅居冠，且在其餘九強全是陸股 ETF 的包圍中殺出重圍。

統計 74 檔原型 ETF 近一周截至 6/25 收盤績效，統一 FANG+ETF 漲幅 4.65% 居冠，但其餘 2-10 名都是陸股相關 ETF，而躋身到前 5 名的分別：群益深証中小 4.39%、FH 中國 5G 的 4.34%、永豐中國科技 50 大 3.53%、國泰中國 A150 的 3.23%。

統一 FANG+ETF 不但周漲幅居冠，一年績效超過 6 成，遙遙領先群雄，經理人袁永騰表示，本週美國聯準會主席鮑威爾持續放鴿，市場對通膨預期降低，大宗原物料價格回落，原物料與循環類股出現漲多獲利回吐，資金流入成長股與科技股。

袁永騰指出，碳中和與零排放概念持續增溫，帶動電動車族群重返鎂光燈焦點，尖牙股指數成分股中的電動車龍頭特拉近兩日大漲 9%，也積極跨足電動車商機的阿里巴巴與百度亦不惶多讓上漲超過 3%，輝達、谷歌股價創新高，帶動指數好表現。由於尖牙股指數評價合理，美元將因美國景氣復甦持續轉強，帶動資金回流美國，有利美股尤其是大型科技後市看俏。

陸股部分，群益深証中小 ETF(00643-TW) 經理人張菁惠表示，以第 1 季中國 A 股企業獲利來看，淨利潤年增 53.3%，代表陸股正在走經濟復甦行情，就資金面來看，外資更提前於 4 月中開始布局，北上資金流速增大，推動陸股近期突破整理型態，在基本面和資金面支持下，樂觀看待後市表現。

張菁惠指出，當前引領大陸發展的關鍵趨勢產業包括半導體、5G、AI、新能源電動車、高端生物技術與醫療設備等，若以主要指數成分股分布來看，以中小板指數在前述關鍵產業占比最高，中小板指數成分股在資訊技術、可選消費、醫療保健權重合計達 70%，指數成分股為中小板市值前 100 大企業，包括 AI 技術、半導體晶片、電動車、鋰電池等龍頭指標企業。