長榮首獲外資喊上2字頭 今年每股純益上看30元

亞系外資出具最新報告指出，由於歐美塞港狀況持續，加上傳統旺季報到將進一步加劇塞港問題，有利推升長榮 (2603-TW) 第二季和第三季獲利強勁成長，上修對長榮今明年獲利預估，幅度為 14-26%，重申「買進」評等，目標價由原先的 145 元調高至 200 元，是外資圈首次將長榮喊上 2 字頭。

亞系外資預估，今年長榮每股純益 (EPS) 將達 29.84 元，上修 26%，明年為 19.95 元，上修 14%，2023 年為 13.14 元，上修 5%。

亞系外資指出，第二季以來，長達 12 周運價較前一周上揚，平均漲幅達 17%，反映蘇伊士運河事件造成的塞港狀況尚未緩解。

另一方面，儘管深圳鹽田港已恢復全面運營，生產力正在提高，但解除積壓的貨櫃，仍可能需要數周甚至數月的時間。

展望後市，亞系外資認為，明年海運需求增長恐放緩，壅堵狀況也可望緩解，不過，船隊增長趨緊，近期新增新船船舶訂單在 2023 年以後才會陸續交付，因此仍將支撐運價。

而有鑑於供應鏈瓶頸和強勁的需求復甦，運費要回到正常化水準需待至 2022 年，不過，即便運價可能會放緩，仍可高於過去。