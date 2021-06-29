天鈺旗下天德鈺 今向上海證交所遞交上市申請

驅動 IC 廠天鈺 (4961-TW) 今 (29) 日公告，旗下持股 61.15% 深圳天德鈺已正式向上海證交所遞交上市申請，有助公司快速拓展中國市場、吸引優秀人才，以及增強公司與集團全球競爭力。

天德鈺主要業務為 TDDI、OLED 驅動晶片，其中，手機 TDDI 第二季起已逐步放量出貨，預期第三季就可見到顯著的營收貢獻；OLED 驅動晶片則切入穿戴式裝置如手環、手錶，第二、三季開始挹注營收，預計第四季將進一步導入手機。

天鈺表示，透過天德鈺股票公開發行及上市，有助提升企業知名度，吸引優秀研發人才，加速產品研發時程，即時滿足客戶需求，也較容易融入當地製造供應鏈，提升產能掌握度，快速拓展中國市場，進一步提高巿占率及集團獲利。

天鈺指出，天德鈺本次發行上市的新股，票面價為每股人民幣 1 元，根據當地法規，發行新股股數約占天德鈺發行後總股本的 10% 左右，公司對天德鈺的持股比，也將由目前 61.15% 降至 55.04%。

天鈺補充，未來仍維持透過第三地區全資子公司 Trade Logic Limited 及 Ever Harvest Limited 間接持有天德鈺股權，天德鈺及其子公司組織架構均與現今相同，對公司並無影響。