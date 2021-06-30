英特爾新款伺服器CPU延至明年Q1投產 超微樂漲2.8%

英特爾 (INTC-US) 周二 (29 日) 宣布，由於 10 奈米製程延誤，新一代伺服器 CPU Sapphire Rapids 將於明年第一季投產、第二季量產，投產時間晚於原本承諾的年底。英特爾股價應聲下跌，競爭對手超微樂漲 2.8%。

英特爾 Xeon 系列與記憶體團隊負責人 Lisa Spelman 表示，Xeon 系列新品可擴充伺服器 CPU Sapphire Rapids 將於 2022 年第一季投產，並在第二季開始量產。

英特爾表示， Sapphire Rapids 將能為超級電腦與高效能運算 (HPC) 提供良好表現，並搭載高頻寬記憶體 (HBM) ，若與超微 (AMD-US) 的 EPYC 7543 處理器比較，在 NAMD、LAMMPS 與 RELION 等軟體表現都較為優異。

Sapphire Rapids 細節 (圖: Intel)

英特爾去年曾表示 Sapphire Rapids 將於今年投產，但受到 10 奈米製程延誤影響，投產時間延至明年初。消息導致英特爾周二股價一度下跌 2.8%，終場跌幅收斂為 1.47% ，報每股 56.75 美元，，超微則上漲 2.8% 至每股 89.52 美元。

儘管英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 已承諾要讓英特爾重新鞏固 CPU 市場的主導地位，但 Sapphire Rapids 的延遲，使超微能持續以有競爭力的性價比在目前市場大肆擴張版圖。

鑑於 10 奈米製程阻礙，Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 表示，英特爾高層評估後認為，延後 Sapphire Rapids 相關的不利影響低於推出競爭力差的產品，高層解釋新產品的需求強勁，因此需要時間讓產品上線後能成為即戰力，預期客戶將樂於等待新品推出。

不過，Rasgon 認為，新消息仍引起市場對英特爾競爭地位惡化的隱憂。