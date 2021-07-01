〈美股盤前要聞〉市場關注失業金數據 美股期貨漲跌不一

美國 6 月小非農新增就業 69.2 萬人優於市場預期。美國今日將公布上周初領失業金人數、6 月製造業採購經理人指數終值。美股期貨週四 (1 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.09%，標普 500 期貨漲 0.03%，那斯達克 100 期貨跌 0.13%。

1. Fed 卡普蘭：市場知道減碼購債即將到來

週三 (30 日) 達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 再度釋出鷹派訊息，重申盡早減碼購債，這一次將避免重演 2013 年的縮減恐慌，縮表將更加順利。

聯準會 (Fed) 目前每個月購買至少 800 億美元美國公債和 400 億美元抵押擔保證券 (MBS)，本月 16 日聯準會利率政策會議後，主席鮑爾承認官員們在會議上討論縮減購債問題，但未提供何時開始縮減購債的時間表。

週三卡普蘭受訪時提到，Fed 應該在年底前開始放緩或縮減其資產購買。卡普蘭稱：「Fed 應盡快開始，宜早不宜遲地削減債券購買… 讓腳緩緩離開油門，將擁有更大的靈活性，可以避免在未來採取更突然的行動。」

2. 福特 7、8 月將砍八個廠產量

福特 (F-US) 周三 (30 日) 表示，由於全球半導體短缺仍存在，將在 7、8 月刪減另外 8 家工廠的產量，該公司表示，公司的半導體晶片優先分配給幾乎組裝完成的汽車，以便盡快交貨給汽車經銷商。

福特表示，生產 Explorer 休旅車的芝加哥裝配廠將自 7 月 5 日關閉至 7 月 26 日那一周，並在 8 月 2 日該周實施兩班制。而 8 月還將關閉幾周堪薩斯城裝配廠的 F150 皮卡生產線。

福特在聲明中表示，由於各行各業晶片短缺，福特正在優先完成組裝時缺件的車輛，盡快把車輛交到客戶手上。

3. 美光 Q3 表現優 估今年 DRAM、NAND 需求成長雙位數

記憶體大廠美光 (MU-US) 周三 (30 日) 發布優於華爾街預期的第三季財報與第四季營收預測，主因 5G、PC 需求強勁，預期今年 DRAM 需求將成長逾 20%，NAND 成長 30% 左右，兩種產品供給緊繃的狀態將持續至明年底。

美光第 3 季營收較上季增加 19%，年增 36.4% 至 74.22 億美元，美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，第三季創造多項市場和產品收入記錄，並實現歷史上最大的單季獲利增幅。

美光預估本季 (2021 會計年度第四季) 營收為 82 億美元 (增減 2 億美元)，高於 Refinitiv 分析師預估的 78.7 億美元。不計部分項目的每股獲利將為 2.3 美元 (增減 10 美分)。

4. 滴滴掀赴美掛牌熱

滴滴以每股 14 美元的價格出售 3.17 億股美國存託股票 (ADS)，較原先計畫 (2.88 億股) 增加 10% 左右，使滴滴估值超過 730 億美元，為中企赴美最大 IPO 案。

該股周三掛牌首日開盤一度漲逾 20%，觸及每股 18.01 美元，但收盤漲幅收斂至 1%，以每股 14.14 美元作收，僅略高於 14 美元的發行價，市值約 684.9 億美元。

根據彭博編纂數據，本周 IPO 總募資規模有望達 100 億美元，成為 10 年來規模第五大的一周，也是歷年來規模最大的 12 周之一，其中不包括過去一年內大量上市的特殊目的收購公司 (SPAC)。

5. 美光將猶他李海廠售予德儀

記憶體大廠美光 (MU-US) 周三 (30 日) 宣布已達成最終協議，將把猶他州李海的晶圓廠出售給德州儀器 (TXN-US)，預估此次處分利益約 15 億美元，今年下半年可望完成交易。

美光表示，李海晶圓廠處分利益包括 9 億美元德儀的現金，以及約 6 億美元的廠房設備資產價值。目前美光已出售其中一些資產，並將保留其餘資產重新部署到其他廠房或出售給其他買家。

美光的李海廠還擁有一支具備先進半導體製造各方面專業知識的高技術團隊。德儀將在收購後為所有李海專業團隊成員提供職缺，並打算在該廠部署自家的技術，預計該交易將在今年底前完成。