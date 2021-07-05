安泰銀連續配息11年 下半年訂四大目標

安泰銀行 (2849-TW) 今 (5) 日召開股東會，由董事長丁予康親自主持，並通過每股配發現金股利 0.73 元，以今日收盤價 16.45 元計算，現金殖利率為 4.43%，這也是安泰銀連續 11 年配發現金股利；展望下半年，安泰銀也訂下「厚實多元收益基礎」等四大目標。

丁予康表示，儘管疫情衝擊全球經濟，金融市場動盪起伏，但安泰銀去年稅後純益 21.71 億元，仍較前一年度逆勢成長 4%，安泰銀以穩健審慎的經營方針，因應市場各種變局，去年較同業表現相對穩健。

丁予康強調，安泰銀向來維持高品質資本政策，去年底普通股權益比率及第一類資本比率高達 15.09%，在國內 35 家商業銀行中位居第一。資本適足率 16.32%，亦高於整體國銀平均的 14.89%，強健及高品質的資本水準，已讓安泰銀累積充足的抗「疫」能力，且足以支應未來業務成長。

安泰銀今日股東會經全體出席股東通過，每股配發現金股利 0.73 元，同時通過授權董事長訂定配息基準日及方式，這也是安泰銀自 2011 年起，連續 11 年配發現金股利，股息政策衡平考量公司業務成長需求和股東期待，並兼顧股息發放金額的可續性為前提下訂定。

總經理張振芳表示，安泰銀數位金融平台提供客戶線上開戶、申辦信用卡、信貸及購買理財產品等多項金融服務，新版網路銀行也已在今年 3 月上線，統計至 5 月底止，網銀交易客戶數明顯較前一年度增加 26%，顯見在疫情之下，客戶數位金融服務需求趨強。而在數位通路助益下，安泰銀存放款維持良好動能，核心業務穩健成長。

展望下半年，安泰銀將以 ESG 永續經營為依歸，推動「厚實多元收益基礎」、「深化組織營運韌性」、「均衡資產負債架構」及「務實推動數位轉型」四大目標，期許在收益能力、風險管理及數位發展等均能持續有優異表現。