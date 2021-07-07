〈美股熱門股〉亞馬遜喜迎美國防部新合約 股價創新高 滴滴慘跌20%

亞馬遜有望獲國防部雲端運算合約，勁揚 4.69%

亞馬遜 (AMZN-US) 新執行長賈西（Andy Jassy）上任後迎來新氣象，美國國防部周二（6 日）公布新的雲端運算計畫合約，亞馬遜有望分一杯羹，激勵股價勁揚 4.69% 至每股 3,675.74 美元，寫下歷史新高。

亞馬遜先前在與微軟 (MSFT-US) 競爭國防部的百億美元 JEDI 雲端運算標案合約中敗下陣來，但國防部周二宣布撤銷該標案，並宣布新的多供應商計畫，點名兩家公司是符合計畫條件的公司。

不過國防部表示，如果其他雲端運算服務供應商也符合計畫標準，將在未來 3 個月內與該公司接洽，包括甲骨文 (ORCL-US)、Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US)、IBM(IBM-US)。

滴滴遭中國監管機關重手整頓，慘摔 19.58%

滴滴 (DIDI-US) 遭中國監管機構加強打擊，下令在對該公司網路安全審查期間，新用戶不得下載該公司應用程式並將其下架，周二股價重摔 19.58% 至每股 12.49 美元，低於 14 美元的 IPO 價格。

除滴滴之外，中國監管機構也對他兩檔中概股滿幫集團 (YMM-US) 與看準 (BZ-US) 進行網路安全調查，股價分別下跌 18% 與 10%。

在中國監管機構宣布進行網路安全審查的消息後，其他在美上市的中概股百度 (BIDU-US)、拼多多 (PDD-US)、京東 (JD-US) 也應聲下挫 4.69%、5.12%、5.04%。

Ocugen 新冠疫苗研究告捷，漲 3.29%

臨床階段生物製藥公司 Ocugen(OCGN-US) 周二宣布與印度合作夥伴 Bharat Biotech 開發的新冠疫苗 Covaxin 研究結果告捷，股價上漲 3.29% 至每股 7.53 美元。

Ocugen 表示，Covaxin 對預防新冠肺炎從輕症、中度與重症的整體效力達 77.8%，單就預防重症的防護力達 93.4%。

隨著 Delta 病毒株逐漸成為新冠病毒的主流病毒，Bharat Biotech 生技公司在三期試驗結果報告表示，Covaxin 對在印度發現的 Delta 變種病毒，具有 65.2% 的防護力，有望成為該變種病毒株的候選疫苗。