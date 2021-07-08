矽力攻上4000元大關 市值達3741億元 成第23大權值股

股王矽力 - KY(6415-TW) 今 (8) 日召開股東會，董事長陳偉指出，今年將持續投入研發，著重在汽車電子、工業應用、5G 通訊、伺服器產品等高階產品，進一步擴大市占率，午盤後受惠買盤進駐，股價一度攻上 4000 元大關，續創新高，市值也達 3741 億元，成台股第 23 大權值股。

矽力近期受惠電源管理晶片缺貨、漲價效應，營收屢創新高，股價也穩居股王寶座，從今日收盤價 3980 元計算，市值約 3722 億元，低於矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 的 3935 億元，也持續靠攏股后大立光 (3008-TW) 的 4225 億元。

矽力以電源管理晶片起家，近期也陸續將技術擴張至其他領域，期望豐富產品多元性，降低單一產品比重過高風險，去年首顆訊號鏈產品已進入量產，鎖定高階產品應用，對精度和可靠性要求高，用於高精度電流檢測功能。

另外，矽力也推出環境光感測晶片，敏感度可接近人眼回應光譜，主要用於醫療領域，可提供心率血氧偵測等功能。

至於既有的電源管理晶片，矽力去年推出業界最小的 QFN 3x4 封裝的 100W USB PD 功率選擇開關晶片，可滿足終端產品微小型化的需求。