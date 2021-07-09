疫情貸款壞帳準備金未實現加持 美銀行業Q2獲利有望倍增

美國銀行季財報即將到來，市場預期大多數大型銀行獲利有望驚人反彈，美銀、花旗和摩根大通至少翻倍成長，理由是即使交易和貸款收入下滑，但拜政府祭出大規模紓困措施之賜，疫情帶來的潛在貸款損失預料不會實現。

根據 Refinitiv 調查分析師平均預期，美國三大銀行美銀 (BAC-US)、花旗集團 (C-US) 和摩根大通 (JPM-US) 第二季獲利將成長一倍以上，而第四大銀行富國銀行 (WFC-US) 在去年出現 2008 年以來的首次虧損後，預計第二季將轉虧為盈。

去年數百萬美國人在疫情封鎖期間陷入財務困境，美國前四大銀行合計撥款 330 億美元，以彌補潛在的貸款壞帳。不過，分析師估計，由於政府祭出大規模紓困措施以及適逢償債季節，這些潛在損失並未實現。

隨著美國經濟逐漸恢復，四大銀行第二季的壞帳準備金可望低於 10 億美元。這使銀行業不需提撥更多壞帳準備金，因此分析師估計，美銀、花旗、摩根大通和富國銀行第二季獲利預計共將達到 240 億美元，去年僅 60 億美元。Piper Sandler 分析師 Jeff Harte 認為經濟重啟正在發揮作用。

不過，市場仍將關注這些大型銀行的撥備前獲利 (PPOP)，以了解他們的實際表現。PPOP 是指扣除風險準備金 (如壞帳) 之前的獲利，等於淨利與風險準備金總和。

在低利率和貸款成長疲軟的環境下，預計銀行核心業務將下滑，特別是是信用卡業務，反映許多美國人在封城期間減少支出，並在政府紓困下還清信用卡債務。

此外，受惠於去年股市狂潮飆升的交易收入也將下降，Oppenheimer 的 Chris Kotowski 估計，摩根大通第二季 PPOP 將較去年同期下降約 20%。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 上個月表示，隨著市場漸趨正常，摩根大通的交易收入可能下降多達 40%。不過，分析師預估，歸功於創紀錄的收購熱潮取得的諮詢費，預估銀行業應能彌補一些營收缺口。

瑞銀分析師 Brennan Hawken 認為，高盛的財務諮詢收入可能較去年同期成長 65%，此外，高盛受到壞帳準備金波動的影響較小，再加上諮詢和承銷業務的實力，預計其獲利將成長 50%。